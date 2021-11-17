ФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налога

Государственная налоговая служба Украины предупредила об окончании сроков для уплаты налогов. Украинцы, которые не успеют вовремя внести оплату единого налога, попадут под штрафные санкции, согласно украинскому законодательству.

Украинцам грозит наказание за несвоевременную уплату налогов

Как рассказали в столичном Главном управлении ГНС, физические лица-предприниматели (ФЛП), которые являются плательщиками единого налога третьей группы, обязаны перечислить средства в полном объеме в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации за отчетный квартал.

В случае неуплаты денежного обязательства ФЛП придется заплатить штраф, который начисляется в установленном Законом Украины порядке за каждый календарный день просрочки.

Украинцам грозит наказание за несвоевременную уплату налогов

"Согласно абзацам первым и третьим п. 129.4 ст. 129 НКУ на суммы денежного обязательства, определенного пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 НКУ (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) и в других случаях определение пени в соответствии с требованиями НКУ, если ее размер не установлен, начисляется пеня за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашения, из расчета 120 проц. годовых учетной ставке НБУ, действующей каждый такой день", — говорится в сообщении налоговой службы.

Кроме того, украинским ФЛП напомнили, что в 2021 году начали действовать лимиты, которые привязаны к минимальным зарплатам. Так, для третьей группы из расчета минимальной зарплаты на уровне 6000 гривен лимит вырос с 7?000?000 до 7?002?000 гривен. В случае превышения "потолка", необходимо уплатить 15-процентный налог на добавочную сумму доходов.

Напомним, в Украине продолжают выворачивать карманы предпринимателей. За зарплаты "в конвертах" штраф достигает 60 000 гривен.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с государственными шахтамиКабмин решил объединить "Центрэнерго" с государственными шахтами
Цены на продовольствие установили абсолютный рекордЦены на продовольствие установили абсолютный рекорд
ПриватБанк ликвидлирует счета ФОПов: в банке объяснили ситуациюПриватБанк ликвидлирует счета ФОПов: в банке объяснили ситуацию
Налоги за погашенные ипотечные кредиты: с украинцев требуют миллионные платежиНалоги за погашенные ипотечные кредиты: с украинцев требуют миллионные платежи
Украинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарстваУкраинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на подсолнечное масло в Украине стали снижатьсяЦены на подсолнечное масло в Украине стали снижаться
Repo-рынок в Украине набирает обороты: чем он может быть интересен инвесторамRepo-рынок в Украине набирает обороты: чем он может быть интересен инвесторам
Налог на квартиры повысили в УкраинеНалог на квартиры повысили в Украине
Зарплаты госслужащим повысят в УкраинеЗарплаты госслужащим повысят в Украине
США дадут Украине денег на диверсификацию энергоресурсовСША дадут Украине денег на диверсификацию энергоресурсов
Вторичное жилье в Украине подешевело: как изменились цены на квартиры в ноябреВторичное жилье в Украине подешевело: как изменились цены на квартиры в ноябре
В Украине дешевеет земля: названа средняя стоимость гектара чернозема по областямВ Украине дешевеет земля: названа средняя стоимость гектара чернозема по областям
Производители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в УкраинеПроизводители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в Украине
Цены на газ в Европе и Украине снова стремительно рванули вверхЦены на газ в Европе и Украине снова стремительно рванули вверх
В Украине резко снизился спрос на жилье в новостройкахВ Украине резко снизился спрос на жилье в новостройках
Последние новости
Подгружаем последние новости