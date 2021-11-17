ФЛП в Украине заплатят штраф за несвоевременную уплату единого налога

Государственная налоговая служба Украины предупредила об окончании сроков для уплаты налогов. Украинцы, которые не успеют вовремя внести оплату единого налога, попадут под штрафные санкции, согласно украинскому законодательству.

Как рассказали в столичном Главном управлении ГНС, физические лица-предприниматели (ФЛП), которые являются плательщиками единого налога третьей группы, обязаны перечислить средства в полном объеме в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации за отчетный квартал.

В случае неуплаты денежного обязательства ФЛП придется заплатить штраф, который начисляется в установленном Законом Украины порядке за каждый календарный день просрочки.

"Согласно абзацам первым и третьим п. 129.4 ст. 129 НКУ на суммы денежного обязательства, определенного пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 НКУ (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) и в других случаях определение пени в соответствии с требованиями НКУ, если ее размер не установлен, начисляется пеня за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашения, из расчета 120 проц. годовых учетной ставке НБУ, действующей каждый такой день", — говорится в сообщении налоговой службы.

Кроме того, украинским ФЛП напомнили, что в 2021 году начали действовать лимиты, которые привязаны к минимальным зарплатам. Так, для третьей группы из расчета минимальной зарплаты на уровне 6000 гривен лимит вырос с 7?000?000 до 7?002?000 гривен. В случае превышения "потолка", необходимо уплатить 15-процентный налог на добавочную сумму доходов.

Напомним, в Украине продолжают выворачивать карманы предпринимателей. За зарплаты "в конвертах" штраф достигает 60 000 гривен.