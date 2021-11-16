Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии

Штефан Цохлинг занимал руководящие должности в Magna International, Remus и HSBC Investment Banking.

Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии
Президент МГЗ Штефан Цохлінг
Фото: derstandard.at

Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии Штефан Цохлинг (Stephan Z?chling).

Как сообщает пресс-служба предприятия, Цохлинг будет заниматься стратегией развития НГЗ, расширением сотрудничества завода с муниципальными и государственными органами власти и развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами.

Также он будет осуществлять контроль и руководство проектами по внедрению новейших и инновационных производственных систем и передовых практик по экологии, социальному и корпоративному управлению (ESG).

В НГЗ утверждают, что Штефан Цохлинг – один из самых опытных менеджеров в европейской автомобильной промышленности. Он участвовал в реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в строительстве и транспорте.

За более 25 лет своей профессиональной карьеры Цохлинг занимал руководящие должности в крупных международных компаниях финансового и промышленного сектора. В частности, в одном из крупнейших производителей автомобильных компонентов в мире – Magna International, в австрийской компании Remus, а также в банковской корпорации HSBC Investment Banking.

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