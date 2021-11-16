Немецкий регулятор приостановил сертификацию "Северного потока – 2"

Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии, а оператор газопровода должен быть немецким.

Немецкий регулятор приостановил сертификацию "Северного потока – 2"
Фото: nord-stream2.com

Немецкое сетевое агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток – 2".

На сайте регулятора говорится, что это связано со швейцарской регистрацией Nord Stream 2 AG, тогда как оператором газопровода должно быть немецкое юридическое лицо.

Компания Nord Stream 2 AG, конечным бенефициаром которой является роSSийский Газпром, решила создать дочернюю компанию в Германии. Она должна стать владельцем и эксплуатантом немецкого участка газопровода.

Процесс будет на паузе, пока не завершится передача основных активов и персонала в дочернее предприятие. Изучение заявки будет продолжаться в рамках оставшегося времени от отведенных на сертификацию четырех месяцев.

После этого решение немецкого регулятора отправят в Европейскую комиссию.

Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Штаб-квартира компании находится в городе Цуг, Швейцария. Основателем Nord Stream 2 AG является Gazprom International Projects LLC, дочерняя компания ПАО "Газпром".

Напомним, что в сентябре 2021 года немецкий регулятор Bundesnetzagentur начал процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". На рассмотрение этого вопроса агентство имеет четыре месяца.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

По правилам газовой директивы ЕС, половина пропускной мощности "Северного потока - 2" должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, даже если газопровод будет работать не в полную мощность, он может сократить транзит через Украину до критически низкого уровня в 18 млрд кубометров газа.

Текущий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года и обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

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