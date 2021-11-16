Прибыль Vizio от рекламы, подписок и пользовательских данных в два раза больше, чем от продажи телевизоров

Меньше года прошло с тех пор, как американская компания Vizio, занимающаяся разработкой и продажей телевизоров, звуковых панелей, данных о зрительской аудитории и рекламы, стала публичной. Благодаря этому о бизнесе компании стало известно значительно больше, поскольку она начала публиковать квартальные финансовые отчёты. Последний из таких отчётов показал, что отслеживание того, что смотрят люди и использование этих данных для продажи рекламы является важной частью бизнеса Vizio.

Источник изображения: Vizio

За последние три месяца валовая прибыль сегмента Platform Plus, куда входит реклама и данные о зрительской аудитории, составила $57,3 млн. Это более чем в два раза превышает прибыль от продажи аппаратных устройств, таких как телевизоры, которая в отчётном периоде составила $25,6 млн, несмотря на то, что доход в этом сегменте значительно выше. Таким образом, направление бизнеса, связанное с продажей данных и рекламного пространства, продолжает уверенно расти. Vizio использует в телевизорах систему сбора данных о просмотрах и предпочтениях зрителей на основе ИИ. Такой подход позволяет получать доход от продажи рекламных мест на домашних экранах своих телевизоров, а также разного рода данных об аудитории, которые отслеживаются и продаются третьим лицам.

Компания заявила, что поставки телевизоров в 2021 году упали на 36 % до 1,4 млн штук по сравнению с 2,1 млн единиц в 2020 году. Генеральный директор Vizio Вильям Ван (William Wang) во время виртуальной встречи с инвесторами сообщил, что компания располагает значительными запасами техники в преддверии праздничного периода. Это означает, что любой желающий сможет без труда приобрести телевизор или звуковую панель в период рождественских праздников.

Рост доходов в сегменте Platform Plus на уровне 136 % относительно прошлого года помог Vizio компенсировать разницу, которая возникла из-за падения продаж телевизоров. Проблемы с цепочками поставок и логистикой, которые затрагивают многие компании, также негативно влияют на Vizio, которая продолжает работать, чтобы устранить это воздействие.

Количество активных учётных записей в операционной системе Vizio SmartCast продолжило расти в отчётном периоде и составило около 14 млн штук. При этом объём заработка на каждом пользователе за год вырос с $10,44 до $19,89. Подавляющая часть дохода в этом сегменте поступает от рекламы и продажи данных о просмотрах и предпочтениях аудитории.



