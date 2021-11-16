Семь кораблей угля, прибытие которых анонсировал Зеленский, закупила ДТЭК Ахметова

Этот уголь поможет станциям ДТЭК и Государственному Центрэнерго поддержать работу украинской энергосистемы.

Семь кораблей класса Панамакс с углем для прохождения зимнего периода, о прибытии которых в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, зафрахтовала компания ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании (ДТЭК – ред.) по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании напомнили, что в своем видеообращении Зеленский упомянул о 7 кораблях Panamax, "которые уже следуют и прибудут в украинские порты в ближайшее время". Этот уголь полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца этого года, цитирует пресс-служба компании слова Зеленского.

В компании отметили, что импортером этого угля выступила ДТЭК.

"Он (уголь - ред.) поможет станциям ДТЭК и государственной Центрэнерго поддержать работу украинской энергосистемы", - говорится в сообщении.

В ноябре в Минэнерго заявили, что запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины опустились ниже 0,5 млн тонн при гарантированной норме 760 тыс. тонн. За месяц запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс. тонн).