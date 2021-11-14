Площадка для строительства нового предприятия Samsung в США может быть выбрана лично главой компании

Площадка для строительства нового предприятия Samsung в США может быть выбрана лично главой компании

В августе этого года вице-президент Samsung Electronics и наследник корейского конгломерата Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) вышел на свободу после нескольких месяцев тюремного заключения, и это должно было ускорить принятие инвестиционных решений. Первую свою командировку после выхода на свободу глава Samsung решил связать с посещением США, где планируется организовать новое контрактное производство чипов.

Источник изображения: Facebook, Lee Jae-yong

Информационное агентство Yonhap буквально провожало Ли Джэ Ёна в международном аэропорту Сеула, и хотя он уклонился от ответа на вопрос по поводу предоставления информации американскому министерству торговли, необходимой для ускорения борьбы с кризисом в полупроводниковой отрасли, цель своего визита в США и Канаду охарактеризовал кратко: «Планирую встретиться с различными партнёрами в США».

В Канаде, как отмечает источник, глава Samsung посетит исследовательский центр компании в Торонто, который сосредоточен на разработке систем искусственного интеллекта. В Бостоне глава компании побывает с целью проведения переговоров о поставках вакцины Moderna, которую фармакологическое подразделение корейского конгломерата выпускает по лицензии одноимённой компании.

Впрочем, главной целью первого за пять лет визита главы Samsung в США должен стать выбор места для строительства нового предприятия стоимостью $17 млрд, которое займётся выпуском компонентов по заказам сторонних компаний. Аналогичное предприятие уже давно действует в окрестностях административного центра Техаса, но за право разместить новое предприятие с Остином конкурирует округ Уильямсон, расположенный в нескольких десятках километров от уже функционирующей площадки. Местные власти стараются привлечь корейских инвесторов серьёзными субсидиями. За первые десять лет работы они позволят Samsung сэкономить не менее $314 млн. Ожидается, что новое предприятие Samsung начнёт работу в 2024 году и позволит создать 1800 новых рабочих мест.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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