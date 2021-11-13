Налоги за погашенные ипотечные кредиты: с украинцев требуют миллионные платежи

Фискальные органы массово требуют с украинцев налоги за кредиты, которые давно и благополучны ими погашены. В некоторых случаях требуют уплатить сотни тысяч и то и порядка миллиона гривен налогов. Украинцы, застигнутые врасплох и загнанные в угол такими требованиями, вынуждены обращаться в суд.

Такие требования стали выдвигать по давно погашенным ипотечным кредитам. Налоговая требует, чтобы заемщики уплатили налог на "дополнительное благо".

Откуда взялось у заемщиков "дополнительное благо" и почему с него требуют налог?

История уходит корнями еще в нулевые годы. Тогда многие украинцы, пользуясь стабильной (как тогда казалось) экономической ситуацией и недорогим долларом, брали ипотечные кредиты. Причем, брать их предпочитали в долларах, потому что в этой валюте процент по кредитам был ощутимо меньше, чем в гривнах. Доллар тогда был по 5 гривен.

Вслед за тем грянул финансовый кризис 2008-2009 годов, и доллар вырос до 8. Но еще и при таких условиях граждане были готовы отдавать долги за ипотеку.

Однако затем настал 2014 год, и гривна рухнула совсем, сразу став дешевле в три раза. А вместе с гривной рухнули и надежды многих заемщиков на то, что им когда-нибудь удастся вернуть банку долг.

"К примеру, кто-то до 2008 года взял кредит в 100 тыс. долларов, когда он был условно по 5 грн. В национальной валюте сумма долга составляла около 500 тыс. грн. После обвала же гривны она превратилась в заоблачные 2,4 миллиона", – объяснила налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса Александра Томашевская.

Впрочем, банки пошли навстречу многим клиентам, которые до этого исправно рассчитывались по ипотечному кредиту. Например, если клиент уже выплатил банку 1,4 млн гривен, то оставшийся миллион банк ему мог простить. Таким образом, кредит считался погашенным.

Однако банки указывали этот "прощенный" миллион в своей налоговой отчетности, и фискалы начали его трактовать как "дополнительное благо", с которого по закону следует взять налоги. Таким образом, с клиентов стали требовать по 18% НДФЛ и по 1,5% военного сбора с "прощенных" сумм.

Вот так и получилось, что теперь с многих заемщиков требуют по 200-300 тысяч, а иногда и по миллиону гривен платежей.

Естественно, люди были вынуждены обратиться в суд. В подавляющем большинстве таких случаев суды встают на сторону бывших заемщиков. Их освобождают от уплаты денег. Однако налоговая все же упрямо рассылает требования об уплате другим клиентам, взявшим ипотеку.

Напомним, в Украине уже со следующего года вырастет налог на недвижимость, который нужно будет платить за "лишние" квадратные метры.