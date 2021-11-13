Цены на продовольствие установили абсолютный рекорд

Цены на продовольствие растут по всему миру. В октябре индекс продовольственных цен вырос по сравнению с сентябрем и достиг максимума за всю историю системных наблюдений за стоимостью продовольствия.

Об этом сообщили в пресс-релизе, выпущенном FАО (продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН).

В информации говорится, что цены в октябре выросли на 3% по сравнению с теми, которые были в сентябре. В частности, зерновые подскочили в цене на 3,2%. В то же время, пшеница выросла еще выше. Ее рост в цене составил 5%. Цены на пшеницу ощутимо подскочили на фоне тревожных вестей из разных уголков мира.

"В результате ухудшения видов на урожай в основных странах-экспортерах, включая Канаду, РоSSию и США , и снижение предложения на глобальных рынках, цены на пшеницу подскочили на 5%", - говорится в пресс-релизе.

Однако рекордсменами по росту цен, и это уже привычно, стали растительные масла. Индекс цен на растительное масло за месяц вырос на 9,6%. Это также абсолютный рекорд. Таких цен на растительные масла еще не помнит мир.

Причем растет стоимость практически всех видов масел – независимо от культуры, из которой они извлекаются, и страны происхождения. Растут котировки пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масла.

Эксперты говорят, что их всех тянет за собой пальмовое масло. Цены на него растут из-за того, что в Малайзии остро не хватает работников-мигрантов. Поэтому планы по производству этого масла могут быть сорваны. А это приведет к торможению и остановке производства многих видов пищевых продуктов, в которых оно используется.

Однако во многих производствах его с легкостью можно заменить другими видами растительных масел. Из-за этого они тоже дорожают.

Напомним, в Украине цены на продовольствие также растут. Эксперты назвали продукты, которые снова подорожают у нас уже в ближайшее время.