В Киеве изъяли контрафактные электронные сигареты на 700 тыс. гривень
Организаторам схемы грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Полиция Киева изъяла партию контрафактных электронных сигарет общей стоимостью 700 тысяч гривень.
Правонарушители производили и реализовывали товар без марок акцизного сбора в подвальном помещении в центре столицы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В ходе реализации оперативной информации сотрудники Шевченковского управления полиции провели неотложный обыск в подвальном помещении по улице Прорезной. Правоохранители обнаружили товар без марок акцизного сбора, маркировки и голографических защитных элементов", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, сбытчики устроили торговлю электронными сигаретами в специально оборудованном подвальном помещении. Нарушители производили сигареты, жидкости с содержанием никотина, картриджи и реализовывали «товар» через сеть Интернет, а также из рук в руки.
Правоохранители провели в помещении обыск, по результатам которого обнаружили продукцию без марок акцизного сбора и без голографических защитных элементов в общей сложности почти 5 000 штук. Общая стоимость продукции составляет около 700 тысяч гривень.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Ранее, в сентябре Служба безопасности Украины заблокировала канал масштабной реализации контрафактных табачных изделий. Подакцизные сигареты закупали "в черную" у посредников заводов-производителей, оптовые партии контрафакта реализовывали фактически во все регионы Украины.