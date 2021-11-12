Johnson&Johnson решила разделиться на две компании

Американская корпорация Johnson&Johnson решила разделиться на две отдельные компании. Одна продолжит производить косметические и санитарно-гигиенические товары, а другая сосредоточится на производстве медицинского оборудования и лекарственных средств.

Об этом сообщается на сайте Johnson & Johnson.

Название Johnson & Johnson сохранит компания, которая будет выпускать лекарства (Darzalex, Erleada, Imbruvica, Stelara и др.) и медоборудование. Потребительские бренды, такие как Neutrogena, Tylenol, Listerine, Johnson's, Band-Aid, достанутся новой компании, пока не получившей названия.

"Отделение потребительского бизнеса – это лучший способ улучшить наши усилия по обслуживанию пациентов, потребителей и медицинских работников. Это создаст новые возможности для нашей команды, будет стимулировать рост доходов и – главное – улучшит медицинскую помощь людям во всем мире", – заявил главный исполнительный директор J&J Алекс Горский.

Johnson & Johnson – крупная многопрофильная корпорация, работающая в сфере здравоохранения. С момента основания в 1886 г. на производственных линиях выпускаются лекарственные препараты и продукция для поддержания здоровья и гигиены человека. Кроме этого, компания производит медицинское оборудование и диагностические приборы.

В производственную группу входят 275 компаний с общей численностью работников более 128 тысяч человек. Компании работают в 60 странах, где производят потребительские товары, фармацевтическую продукцию и оборудование медицинского назначения.

Напомним, что ранее на этой неделе о решении разделиться на отдельные компании сообщили еще две корпорации со столетней историей – General Electric и Toshiba. Первая решила сосредоточиться исключительно на авиастроении, а вторая – на производстве офисного оборудования и флэш-памяти.