РоSSияне Фридман и Хан хотели купить monobank за $1 млрд

Международный консорциум во главе с LetterOne россиян Михаила Фридмана и Германа Хана хотел купить monobank за 1 млрд. долларов, однако не смог договориться с нынешними владельцами.

Об этом сообщил украинский Forbes.

"Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции. Это был интерес, который привел к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной", - сказал Сергей Попенко, глава наблюдательного совета Универсал Банка, на базе которого работает monobank.

Совладельцы monobank пока не получали новых потенциальных покупателей. Один из соучредителей monobank Олег Гороховский заявил, что один из дальнейших сценариев развития бизнеса предполагает выход monobank на биржу через SPAC или IPO в горизонте трех лет.

Напомним, что monobank был создан бывшими топ-менеджерами ПриватБанка, уволенными после его национализации в 2016 году. Он работает на базе Универсал Банка Сергея Тигипко, имеет уже почти 4,5 млн клиентов и второй по размеру ритейловый портфель после ПриватБанка.