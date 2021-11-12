ПриватБанк продал долги граждан за 2,4% от их стоимости

Государственный АО КБ "Приватбанк" 5 октября продал 92,8 тыс. карточных кредитов балансовой стоимостью 751 млн. грн. Организатором аукциона выступила американская площадка ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн". Об этом стало известно из условий аукциона, опубликованных на сайте ПриватБанка, сообщает «Цензор.Нет».

Согласно информации, победителем аукциона стало ООО "Финансовая компания управления активами". Она приобрела портфель кредитов по цене 18,2 млн. грн. Это 2,4% от начальной цены.

О продаже кредитов физических лиц 92 тысячи граждан Украины нет ни одной публичной информации. Пока у банка нет никаких программ для проблемных заемщиков, по которой можно было бы погасить часть долга. А клиентам банка не поступало предложения о льготном погашении.

Согласно данным сайта, пересмотреть условия продажи и принять участие в аукционе могут только предприятия, зарегистрированные на американской платформе FFN и подтвердившие свое согласие с Соглашением FFN о конфиденциальности.

Площадка FFN известна своими скандалами. А победителем аукциона ПриватБанка стала компания, которая судилась с вышеуказанной площадкой. В 2019 году ООО "Финансовая компания управления активами" подавала иск к ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн" (организатор торгов "ПриватБанка") о признании недействительными результатов торгов от 12 декабря 2018 года по продаже пула из 35 кредитов АО "Дельта Банк", АО "Еврогазбанк" и АО "КБ "Актив-Банк" и признание себя победителем этих торгов.

Как сообщается в статье "Стопкор", по этому делу: "как отмечают отдельные участники аукциона, по техническим причинам они не смогли сделать ставку на повышение и победителем была признана финансовая компания "Веста". Предложение этой компании составило около 2% от номинальной стоимости актива, организатор торгов пытается признать ее лучшей…".

Примечательно, что результатом рассмотрения дела явилось то, что истец решил по собственной инициативе оставить иск без рассмотрения.

Аукцион был проведен на американской площадке ffncorp.com, не имеющей открытой информации о перечне и условиях запланированных и проведенных торгов. К информации о торгах на этой площадке доступны только зарегистрированные пользователи, подписывавшие определенное соглашение. В то же время, на веб-сайте ffncorp.com невозможно зарегистрироваться без отдельного согласования руководством площадки кандидатуры нового участника.

Также на веб-сайте ПриватБанка и на любых новостных порталах отсутствовала информация о дате и условиях проведения аукциона, а также его результатах, а участниками торгов фактически стали отдельные участники рынка финансовых услуг, получившие приглашение на аукцион от ПриватБанка. Поэтому проведенный аукцион не был прозрачным, поскольку "внешний наблюдатель" не располагает информацией об условиях проведения аукциона, ни о его результате.

По информации в СМИ , организатор торгов – ООО "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн" является компанией, приближенной к руководству Администрации бывшего президента Петра Порошенко.