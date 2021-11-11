Кабмин согласовал привлечение 300 млн евро от МБРР

Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета министров от 10 ноября №1434 на "Правительственном портале".

Кабмин согласовал привлечение 300 млн евро от МБРР
Фото: kmu.gov.ua

Правительство согласовало привлечение займа в 300 млн евро от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках системного проекта "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета министров от 10 ноября №1434 на "Правительственном портале".

Правительство Украины и Международный банк реконструкции и развития (входит в группу Мирового банка) заключили кредитное соглашение на сумму 350 млн долларов США в рамках проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в июне этого года.

Денежные средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии коронавируса, социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институций.

Кроме того, Украина сможет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора и укрепить кредитный рынок.

На сайте Минфина сообщается, что решение о предоставлении Украине кредита было одобрено Советом директоров Мирового банка 26 июня 2020 года.

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