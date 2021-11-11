Биткоин официально признали запрещенным в Индонезии

В Индонезии запретили использовать криптовалюту в качестве платежного средства. Вероятно, это вскоре повторится и в других мусульманских странах, поскольку криптовалюта подпадает под описание греха в Коране.

Биткоин официально признали запрещенным в одной из крупнейших стран мира

Национальный совет улемов (НСУ), как высшее религиозное собрание страны, запретил жителям Индонезии использовать криптоактивы в качестве валюты.

После состоявшихся 11 ноября экспертных слушаний глава религиозных указов Асрорун Ниам Шолех заявил, что совет обнаружил в криптовалюте "элементы неопределенности, пари и вреда". Соответственно она подпадает под понятие "харама", то есть запрещенного в Коране.

Биткоин официально признали запрещенным в одной из крупнейших стран мира

Единственное условие, при котором можно будет торговать биткоинами в Индонезии, это если криптовалюта будет соответствовать принципам шариата (комплекс нравственных установок мусульман).

Озвученное решение Национального совета улемов не остановило полностью торговлю криптовалютой в Индонезии. Подобный указ принят с целью удержать мусульман от инвестиций в криптоактивы, что может привести к сокращению их выпуска в стране.

Статут биткоина в Индонезии довольно нестабильный. Криптовалюта является незаконной, но торговать ей не запрещено. По данным индонезийского регулятора торговли товарными фьючерсами Bappebti, по состоянию на май 2021 года в стране насчитывалось около 4,45 миллиона криптоинвесторов.

Ранее сообщалось, что биткоин за сутки вырос на пять процентов и установил новый абсолютный рекорд.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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