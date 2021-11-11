Украинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства

Каждая четвертая гривна в аптеках тратится впустую.

Украинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства
Фото: tovtao.te.ua

Украинцы ежегодно тратят миллиарды гривен на лекарства без доказанной эффективности, гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки.

Об этом свидетельствует анализ рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы, пишет Центр общественного здоровья.

За последние три года расходы на такие препараты достигли почти 40 млрд долларов, в том числе в прошлом году – более 13,7 млрд гривен (около 28% всех расходов на лекарства).

В инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.

В десятку лекарств, на которые уходит больше всего денег, входят по меньшей мере четыре препарата (Актовегин, Реосорбилакт, Детралекс и Гептрал), которые не имеют доказанной эффективности и отсутствуют в современных стандартах лечения.

Исследование проводилось при поддержке Международного фонда "Возрождение" и ОО "Центр противодействия коррупции". Авторы исследования проанализировали всю публичную информацию от Министерства здравоохранения Украины, Государственного экспертного центра Минздрава Украины "Государственный реестр лекарственных средств Украины", European Medicines Agency, Food and Drug Administration, а также получили доступ к базе данных ООО "Системные маркетинговые исследования" по объемам продаж лекарственных средств в Украине.

Лекарства без доказанной эффективности, на которые потратили больше всего средств в 2020 году:

  • Микронизованная очищенная флавоноидная фракция (диосмин + флавоноиды)
  • S-аденозин-L-метионин
  • Инозина пранобекс
  • Тилорон
  • Фенибут
  • Депротеинизированный гемодериват из крови телят
  • Arginine
  • Раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты.
  • Метилетилпиридинола сукцинат

Самые популярные растительные препараты в 2020 году

  • Канефрон Н
  • Протефлазид
  • Синупрет
  • Уролессон
  • Валериана
  • Боярышника настойка
  • Цветы ромашки
  • Исла-МООС
  • Синупрет Форте
  • Простамол УНО

Самые популярные гомеопатические препараты в 2020 году

  • Траумель S
  • Эргоферон
  • Лимфомиозот
  • Афлубин
  • Вибуркол
  • Мастодинон
  • Энгистол
  • Оцилококцинум
  • Циннасбин

Самые популярные БАДы в 2020 году

  • Атоксил
  • Беторгин
  • Сертобек О
  • РЕО
  • Вита-Супрадин Актив
  • Локтиале
  • Олидетрим
  • Аква Марис
  • Декристол D3 4000 ME
  • Декристол D3 2000 ME

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Главные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРСГлавные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРС
Из реки Прут на Буковине незаконно добывали полезные ископаемыеИз реки Прут на Буковине незаконно добывали полезные ископаемые
Веерные отключения электричества в Украине уже началисьВеерные отключения электричества в Украине уже начались
Oxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за 4 волны коронавирусаOxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за 4 волны коронавируса
Новый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинахНовый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинах
Блок рекламы


Похожие новости
Доходы бюджета Киева-2022 планируются почти на 68 млрд грн, – КГГАДоходы бюджета Киева-2022 планируются почти на 68 млрд грн, – КГГА
На строительстве Подольского моста в Киеве собирались разворовать 3 млрд гривен
НБУ пополнил валютные резервы почти на миллиард долларовНБУ пополнил валютные резервы почти на миллиард долларов
Украинцы начали использовать больше электроэнергии в 2021 годуУкраинцы начали использовать больше электроэнергии в 2021 году
Предприятие на Житомирщине незаконно подключилось к газопроводу и нанесло государству ущерб на 47 млн гривеньПредприятие на Житомирщине незаконно подключилось к газопроводу и нанесло государству ущерб на 47 млн гривень
Объем переводов в цифровом юане почти достиг $10 миллиардовОбъем переводов в цифровом юане почти достиг $10 миллиардов
Сахар в Украине подорожает до 40 гривен за килограммСахар в Украине подорожает до 40 гривен за килограмм
Транзит газа через Украину с начала года уменьшился почти вдвое, - МакогонТранзит газа через Украину с начала года уменьшился почти вдвое, - Макогон
Задолженность по выплате больничных составляет около 1,5 миллиарда гривень – ЛазебнаяЗадолженность по выплате больничных составляет около 1,5 миллиарда гривень – Лазебная
Интернет-магазин Rozetka продадут почти за 1 млрд долларов США – СМИИнтернет-магазин Rozetka продадут почти за 1 млрд долларов США – СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости