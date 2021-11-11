Украинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства
Каждая четвертая гривна в аптеках тратится впустую.
Украинцы ежегодно тратят миллиарды гривен на лекарства без доказанной эффективности, гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки.
Об этом свидетельствует анализ рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы, пишет Центр общественного здоровья.
За последние три года расходы на такие препараты достигли почти 40 млрд долларов, в том числе в прошлом году – более 13,7 млрд гривен (около 28% всех расходов на лекарства).
В инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.
В десятку лекарств, на которые уходит больше всего денег, входят по меньшей мере четыре препарата (Актовегин, Реосорбилакт, Детралекс и Гептрал), которые не имеют доказанной эффективности и отсутствуют в современных стандартах лечения.
Исследование проводилось при поддержке Международного фонда "Возрождение" и ОО "Центр противодействия коррупции". Авторы исследования проанализировали всю публичную информацию от Министерства здравоохранения Украины, Государственного экспертного центра Минздрава Украины "Государственный реестр лекарственных средств Украины", European Medicines Agency, Food and Drug Administration, а также получили доступ к базе данных ООО "Системные маркетинговые исследования" по объемам продаж лекарственных средств в Украине.
Лекарства без доказанной эффективности, на которые потратили больше всего средств в 2020 году:
- Микронизованная очищенная флавоноидная фракция (диосмин + флавоноиды)
- S-аденозин-L-метионин
- Инозина пранобекс
- Тилорон
- Фенибут
- Депротеинизированный гемодериват из крови телят
- Arginine
- Раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты.
- Метилетилпиридинола сукцинат
Самые популярные растительные препараты в 2020 году
- Канефрон Н
- Протефлазид
- Синупрет
- Уролессон
- Валериана
- Боярышника настойка
- Цветы ромашки
- Исла-МООС
- Синупрет Форте
- Простамол УНО
Самые популярные гомеопатические препараты в 2020 году
- Траумель S
- Эргоферон
- Лимфомиозот
- Афлубин
- Вибуркол
- Мастодинон
- Энгистол
- Оцилококцинум
- Циннасбин
Самые популярные БАДы в 2020 году
- Атоксил
- Беторгин
- Сертобек О
- РЕО
- Вита-Супрадин Актив
- Локтиале
- Олидетрим
- Аква Марис
- Декристол D3 4000 ME
- Декристол D3 2000 ME