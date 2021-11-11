Украинцы в 2020 году потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства

Украинцы ежегодно тратят миллиарды гривен на лекарства без доказанной эффективности, гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки.

Об этом свидетельствует анализ рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы, пишет Центр общественного здоровья.

За последние три года расходы на такие препараты достигли почти 40 млрд долларов, в том числе в прошлом году – более 13,7 млрд гривен (около 28% всех расходов на лекарства).

В инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.

В десятку лекарств, на которые уходит больше всего денег, входят по меньшей мере четыре препарата (Актовегин, Реосорбилакт, Детралекс и Гептрал), которые не имеют доказанной эффективности и отсутствуют в современных стандартах лечения.

Исследование проводилось при поддержке Международного фонда "Возрождение" и ОО "Центр противодействия коррупции". Авторы исследования проанализировали всю публичную информацию от Министерства здравоохранения Украины, Государственного экспертного центра Минздрава Украины "Государственный реестр лекарственных средств Украины", European Medicines Agency, Food and Drug Administration, а также получили доступ к базе данных ООО "Системные маркетинговые исследования" по объемам продаж лекарственных средств в Украине.

Лекарства без доказанной эффективности, на которые потратили больше всего средств в 2020 году:

Микронизованная очищенная флавоноидная фракция (диосмин + флавоноиды)

S-аденозин-L-метионин

Инозина пранобекс

Тилорон

Фенибут

Депротеинизированный гемодериват из крови телят

Arginine

Раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты.

Метилетилпиридинола сукцинат

Самые популярные растительные препараты в 2020 году

Канефрон Н

Протефлазид

Синупрет

Уролессон

Валериана

Боярышника настойка

Цветы ромашки

Исла-МООС

Синупрет Форте

Простамол УНО

Самые популярные гомеопатические препараты в 2020 году

Траумель S

Эргоферон

Лимфомиозот

Афлубин

Вибуркол

Мастодинон

Энгистол

Оцилококцинум

Циннасбин

Самые популярные БАДы в 2020 году