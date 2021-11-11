Всемирный банк заменит Doing Business новым рейтингом

Обещают больше внимания мнению бизнеса и меньше – ранжированию стран.

Всемирный банк планирует примерно через два года начать публикацию нового рейтинга вместо Doing Business, который отменили из-за скандала с фальсификацией данных.

Об этом сообщила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, пишет Reuters.

По ее словам, некоторые основные концепции нового рейтинга уже определены. Они предполагают большую прозрачность методологии, большее внимание к данным опросов компаний и меньшее – к ранжированию стран.

"Основные элементы будут в открытом доступе, потому что публичное раскрытие информации является важной предпосылкой в восстановлении доверия", - пояснила Рейнхарт.

Всемирный банк также хочет избавиться от элемента "конкурса красоты", который посылал странам неправильные сигналы.

Напомним, последний рейтинг Doing Business вышел в конце 2019 года. Украина в нем занимала 64 место между Индией и Пуэрто-Рико.

В августе 2020 года Всемирный банк решил временно прекратить публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений в нескольких последних отчетах, а через год сообщил, что закрывает рейтинг вообще.