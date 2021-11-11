Зарплаты госслужащим повысят в Украине

В Украине внедряется новая реформа, которая подразумевает изменение механизма начисления заработной платы для некоторых категорий населения. Кроме того, работникам присвоят специальные коды.

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, который был разработан Национальным агентством по вопросам госслужбы с целью повышения конкурентоспособности зарплаты в должностях государственной службы. В пояснительной записке к документу сказано, что данный законопроект является одним из приоритетных для правительства в 2021 году.

По мнению разработчиков, подписание проекта закона о реформе в госорганах позволит повысить престиж государства как работодателя. Так, в новом законопроекте предлагается внедрить новую модель классификации должностей для лиц, находящихся на государственной службе.

В зависимости от направления деятельности должности в госструктурах разделят на семьи, исходя из сложности и ответственности их поделят еще и на уровни. Соответствующий Каталог типовых должностей должен будет утвердить Кабинет министров.

Также предлагается разделить зарплату государственных служащих на основную, которая будет составлять около 70% оклада, и дополнительную – это 30%, которые будут состоять из премий, компенсаций за сверхурочную работу.

Параллельно будет сокращаться штат государственных органов, госслужащим, которые останутся работать, присвоят специальные коды.

Напомним, в Украине срочно ищут работников некоторых специальностей. Заработная плата составляет около 30 000 гривен в месяц.