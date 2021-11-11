Зарплаты госслужащим повысят в Украине

В Украине внедряется новая реформа, которая подразумевает изменение механизма начисления заработной платы для некоторых категорий населения. Кроме того, работникам присвоят специальные коды.

Украинцам будут начислять зарплату по-новому - Кабмин

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, который был разработан Национальным агентством по вопросам госслужбы с целью повышения конкурентоспособности зарплаты в должностях государственной службы. В пояснительной записке к документу сказано, что данный законопроект является одним из приоритетных для правительства в 2021 году.

По мнению разработчиков, подписание проекта закона о реформе в госорганах позволит повысить престиж государства как работодателя. Так, в новом законопроекте предлагается внедрить новую модель классификации должностей для лиц, находящихся на государственной службе.

В зависимости от направления деятельности должности в госструктурах разделят на семьи, исходя из сложности и ответственности их поделят еще и на уровни. Соответствующий Каталог типовых должностей должен будет утвердить Кабинет министров.

Украинцам будут начислять зарплату по-новому - Кабмин

Также предлагается разделить зарплату государственных служащих на основную, которая будет составлять около 70% оклада, и дополнительную – это 30%, которые будут состоять из премий, компенсаций за сверхурочную работу.

Параллельно будет сокращаться штат государственных органов, госслужащим, которые останутся работать, присвоят специальные коды.

Напомним, в Украине срочно ищут работников некоторых специальностей. Заработная плата составляет около 30 000 гривен в месяц.


Шевченко Лилия, Тудей

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