Kyiv Post снова возглавил Люк Шенье

Он уже занимал должность гендиректора издания в 2016-2018 годах.

Генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье, ранее занимавший эту должность в 2016-2018 годах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочется поздравить крутого профессионала Люка Шенье, ставшего генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post", - отметила Елена Ротари - бывшая шеф-редактор новостного одесского "7 канала", принадлежащего бизнесмену Аднану Кивану.

Ранее Ротари объявила о запуске украиноязычной версии Kyiv Post и наборе журналистов в украиноязычную редакцию с ноября 2021 года. Впоследствии этот пост в фейсбуке был удален.

Бывшая журналистка Kyiv Post Анна Миронюк, ранее заявившая о внезапном увольнении всей редакции медиа, сообщила, что Киван отказался продать коллективу издание, но "предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом".

"Та команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов", – заявила она.

Люк Шенье в 2005 году основал в Киеве агентство 5th Element Аdvertising, затем являлся маркетинговым и цифровым директором "MTV Украина". В 2013 году он занимал должность директора по стратегии Havas Worldwide в Украине, а также основал компанию Titanium Presentations, снявшую для украинского правительства серию промороликов "Ukraine. Open to U". Возглавлял Kyiv Post с 2016 по 2018 гг., затем основал специализированное агентство PLAN C.

Напомним, 8 ноября владелец Kyiv Post Аднан Киван сообщил о временном приостановлении работы редакции из-за перезагрузки медиа, которая продлится около месяца. Кроме того, главред Kyiv Post Брайан Боннэр сообщил, что планирует уйти с должности.

Kyiv Post – издание об Украине на английском языке. Выходит в формате еженедельной газеты и доступно онлайн. Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Киван – один из самых крупных и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием Киван-компани, которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.