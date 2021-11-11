Банк Ахметова покупает львовский Идея Банк

Польские владельцы Идея Банка два года искали на него покупателя.

АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ), принадлежащее бизнесмену Ринату Ахметову, достигло договоренности о покупке 100% акций Идея Банка у польской финансовой группы Getin Holding S.A.

Об этом сообщила пресс-служба ПУМБ и Getin Holding.

Стороны планируют завершить соглашение до конца 1 квартала 2022 г. после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета. Идея Банк войдет в состав банковской группы ПУМБ как отдельная юридическая структура и сохранит свой бренд.

Интеграция банков будет продолжаться в течение 3-5 лет.

Глава правления ПУМБ Сергей Черненко объяснил решение купить Идея Банк его высоким уровнем компетенции в розничном кредитовании, сформированной ресурсной базой и опытом разработки собственной цифровой платформы А.Банк.

ПУМБ - один из крупнейших банков Украины, обслуживающий более 1,6 млн частных и 83 тыс. корпоративных клиентов. Главный акционер банка – ООО "СКМ Финанс" (92,24% акционерного капитала), входящее в инвестиционную группу компаний SCM. Она в свою очередь полностью принадлежит Ахметову.

Напомним, что Идея Банк выставили на продажу осенью 2019 года. Сначала планировалось, что его купит Dragon Capital вместе с еще одним частным инвестором. Цена покупки должна была составлять 1,368 млрд. грн., или 224,76 млн. польских злотых. Однако сделка сорвалась через несколько месяцев, а Dragon Capital в итоге купил Юнекс Банк у нардепа Вадима Новинского.