АМКУ позволил Visa и Mastercard одновременно снизить ставку интерчейндж

Антимонопольный комитет разрешил международным платежным системам Visa и Mastercard снизить ставку интерчейндж в Украине.

Об этом сообщается на сайте комитета.

В мае 2021 года Национальный банк подписал с Visa и Mastercard меморандум, предусматривающий согласованное снижение предельных размеров ставок интерчейндж (комиссия, взимаемая при безналичных расчетах) до 1,2% после получения разрешения АМКУ, до 1% с 1 июля 2022 года и до 0,9% с 1 июля 2023г.

Комитет учел, что целью меморандума является улучшение эффективности и расширение сферы применения безналичных карточных платежей, а негативных последствий для конкурентов ("Пространство", Union Pay, JCB, American Express) не предусматривается – они свободны определять собственные ставки комиссий и могут в любой момент присоединиться к меморандуму.

Напомним, что весной 2021 года в Украине активизировалась дискуссия о законодательном регулировании размера интерчейнджа и комиссии за эквайринг. Этот вопрос даже выносился на заседание Национального совета реформ.

АМКУ заявлял, что выступает против государственного регулирования ставки интерчейндж, а НБУ договорился с крупнейшими платежными системами о добровольном ограничении этой ставки.

Услуга эквайринга позволяет потребителям производить безналичные расчеты за товары. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств торговец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.

С этой целью торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайра. Условиями договора между банком-эквайром и торговцем предусмотрена оплата последним услуги эквайринга.

В свою очередь, банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (выпускают платежные карты) межбанковскую комиссию – интерчейндж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но разный для типа карты, вида деятельности торговца и т.п.). Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.