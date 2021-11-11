США дадут Украине денег на диверсификацию энергоресурсов

Стороны также обсуждают способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину.

США дадут Украине денег на диверсификацию энергоресурсов
Фото: rencentre.com

США предоставят Украине дополнительное финансирование, которое поможет диверсифицировать энергетические ресурсы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, включая предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы задействовать все возможные рычаги и давление для продления транзитного газового соглашения Украины с Россией и поддержку усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к европейским", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

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