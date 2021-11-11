США дадут Украине денег на диверсификацию энергоресурсов
Стороны также обсуждают способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину.
США предоставят Украине дополнительное финансирование, которое поможет диверсифицировать энергетические ресурсы.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, включая предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы задействовать все возможные рычаги и давление для продления транзитного газового соглашения Украины с Россией и поддержку усилий Украины по присоединению ее электрических сетей к европейским", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.