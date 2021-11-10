Вторичное жилье в Украине подешевело: как изменились цены на квартиры в ноябре

В ноябре спрос на вторичное жилье в крупнейших украинских городах резко упал. Цены на квартиры упали в среднем на 17-20% в Одессе, Львове, Киеве , Днепре и Харькове.

По словам риелторов, такая тенденция наблюдается из-за введения "красной" карантинной зоны на территории Украины. Со второй половины сентября и октября количество потенциальных покупателей квартир в домах советской застройки сократилось в среднем на 10–15%. Спрос упал даже на востребованное жилье площадью до 50 квадратных метров в местах с развитой инфраструктурой.

Несмотря на понижение спроса, не все продавцы снижают ценник на жилье. Около 20% квартир несущественно подорожали на 3–5%, но к такому жилью сразу падает интерес.

По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрия Питы, возвращения покупателей на вторичный рынок жилой недвижимости следует ожидать после завершения жестких карантинных ограничений.

Наблюдается снижение спроса среди украинцев и на жилье в новостройках. Со второй половины сентября по октябрь включительно спрос на "советские" квартиры в Украине сократился в среднем на 15-20%. К концу декабря уменьшение активности может составить в среднем 30%.

Эксперт прогнозирует, что рынок первичной недвижимости стабилизируется в феврале 2022 года, на вторичном рынке это произойдет еще раньше.

Напомним, сколько стоит земля в Украине, и как изменились цены в ноябре 2021 года.