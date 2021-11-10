В Украине дешевеет земля: названа средняя стоимость гектара чернозема по областям

Цены на землю в Украине с июля начали расти, но осенью рост остановился. Стоимость 1 га земли для товарного с/х производства сейчас составляет 32626 грн. В октябре этот ценник был на уровне 33600 грн.

Стоимость земли колеблется в зависимости от целевого назначения и региона. Так, средняя цена земли для ведения личного с/х пользования дороже, чем для товарного с/х и составляет 52 170 грн/га по Украине.

В двух областях цены на товарную землю самые высокие, - это Киевская и Львовская. Притом что земли в этих регионах не самые плодородные. Земельные участки тут приобретаются украинцами с перспективой дальнейшей застройки.

Еще одним фактором ценообразования является плодородие земли. Ввиду этого самый дорогой в Украине чернозем продается в Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. Именно здесь земля самая плодородная. Стоимость гектара в этих регионах составляет 30–35 тыс. грн.

С первого дня открытия рынка земли в Украине (1 июля) суммарная площадь проданных паев составила 50180 га. Максимальная цена проданного земельного участка составляет 2949100 грн , это участок площадью 1,947 га в Киевской области.

Земля в Украине, по прогнозам экспертов, подорожает с 2024 года, когда на рынок выйдут юридические лица, также имеющие права на покупку земли.

Напомним, какие налоги украинцы будут платить за каждый гектар земли, находящейся в их собственности.