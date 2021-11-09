Цены на газ в Европе и Украине снова стремительно рванули вверх

Цены на газ в Европе выросли до 81 евро за МВт/ч после значительного падения. Так как стоимость газа в Украине зависит от цены на мировом рынке, то придется ждать изменений и в нашей стране.

После падения цен на газ в конце октября почти до $800 за тысячу кубометров стоимость газа выросла 25%.

Биржевые цены на газ в Европе резко поползли вверх после невыполнения "Газпромом" своего обещания по сохранению транзита через Украину и увеличения закачки газа в европейские хранилища. РоSSия продолжает использовать конъюнктуру и поддерживать страны, выступающие за транзит газа в обход территории Украины.

Президент РоSSии Владимир Путин поручил "Газпрому" заполнить свои газовые хранилища на территории Европы, однако в компании заявили, что не будут продавать голубое топливо на своей торговой платформе в течение 8-12 ноября. Кроме того, "Газпром" не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу .

Такие действия "Газпрома" в Кремле нарушением не считают, ведь монополист может самостоятельно принимать решения по ежедневным поставкам газа в Европу.

В этом году РоSSия решила, что Украина не способна прокачивать газ в Европу, поэтому нужно срочно запускать "Северный поток - 2" и ограничить движение газа через территорию Украины. Украина, в свою очередь, предложила РоSSии скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС, но и это не стало аргументом для роSSийской стороны.

Напомним, облгазы пересчитают украинцам абонплату за газ, которая станет в 2-4 раза дороже