В Нафтогазе рассказали украинцам, почему газ на плите горит желтым или красным цветом

Некоторые украинцы сталкивались с тем, что газ на их плите внезапно начинает гореть не синим, а желтым или красным пламенем. В Нафтогазе объяснили, почему так происходит, и развеяли самые популярные мифы на эту тему.

Оттенок газа зависит не от качества топлива, как думают многие потребители. Основными причинами становятся загрязненная газовая плита (необходимо почистить сопло горелки), недостаток кислорода в помещении, где установлена газовая плита, а также недостаточное давление в газовой системе.

В Нафтогазе развенчали миф о "брожении" газа, из-за чего якобы на одной плите две конфорки могут гореть разными цветами – голубым и красным.

Отмечается, что если конфорка чистая и отрегулирована, то газ на ней будет гореть равномерным синим пламенем. А в том случае, если плита почищена, помещение проветрено, а пламя все равно не голубого цвета, то это означает, что возникли проблемы с давлением в газовой системе. В данном случае потребителям нужно обратиться в облгаз.

Информация о том, что бытовой газ разбавляют воздухом, в Нафтогазе тоже назвали мифом.

Иногда газовое оборудование может не подходить под разновидность газа. Ведь если вы применяете один газ, а ваше оборудование рассчитано на другой, то появляется желтый цвет горения газа. Перед покупкой газовой плиты поинтересуйтесь, для какого типа газа она предназначена.

Ранее в Нафтогазе рассказали клиентам, что будет с их субсидией при смене поставщика.