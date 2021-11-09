В Нафтогазе рассказали украинцам, почему газ на плите горит желтым или красным цветом

Некоторые украинцы сталкивались с тем, что газ на их плите внезапно начинает гореть не синим, а желтым или красным пламенем. В Нафтогазе объяснили, почему так происходит, и развеяли самые популярные мифы на эту тему.

В Нафтогазе рассказали украинцам, почему газ на плите горит желтым или красным цветом

Оттенок газа зависит не от качества топлива, как думают многие потребители. Основными причинами становятся загрязненная газовая плита (необходимо почистить сопло горелки), недостаток кислорода в помещении, где установлена газовая плита, а также недостаточное давление в газовой системе.

В Нафтогазе развенчали миф о "брожении" газа, из-за чего якобы на одной плите две конфорки могут гореть разными цветами – голубым и красным.

Отмечается, что если конфорка чистая и отрегулирована, то газ на ней будет гореть равномерным синим пламенем. А в том случае, если плита почищена, помещение проветрено, а пламя все равно не голубого цвета, то это означает, что возникли проблемы с давлением в газовой системе. В данном случае потребителям нужно обратиться в облгаз.

В Нафтогазе рассказали украинцам, почему газ на плите горит желтым или красным цветом

Информация о том, что бытовой газ разбавляют воздухом, в Нафтогазе тоже назвали мифом.

Иногда газовое оборудование может не подходить под разновидность газа. Ведь если вы применяете один газ, а ваше оборудование рассчитано на другой, то появляется желтый цвет горения газа. Перед покупкой газовой плиты поинтересуйтесь, для какого типа газа она предназначена.

Ранее в Нафтогазе рассказали клиентам, что будет с их субсидией при смене поставщика.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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