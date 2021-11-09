Платежки за газ переведут с кубометров на киловатт-часы в мае 2022 года

Счетчики останутся старыми, и их показания нужно будет передавать в кубических метрах.

Заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил, что с 1 мая 2022 года платежки за газ переведут с кубометров на киловатт-часы.

Об этом он сообщил, комментируя принятый на прошлой неделе закон, вводящий расчеты за газ в энергетических единицах.

"Это последний отопительный сезон, когда граждане платят за потребленный природный газ в метрических единицах. С 1 мая 2022 года все будут платить за потребленный природный газ в соответствии с его энергетической ценностью", - сказал Немчинов.

Это значит, что в квитанциях будут указывать киловатт-часы, а не кубометры, как сейчас. "В ЕС потребители платят не за кубометр газа, а за количество энергии, которую можно получить из кубометра при его сжигании. Теперь и украинцы будут платить", - сказал Немчинов.

В то же время счетчики останутся старыми, и их показания нужно будет передавать оператору газораспределительной сети по старинке - в кубических метрах.

Оператор сам будет переводить потребленный объем газа в объем потребленной энергии. Поставщики газа будут получать данные о потребленном каждым домохозяйством ресурсе в энергоединицах и будут осуществлять начисление за количество потребленной энергии.

В квитанции поставщика будет указана цена не за кубы, а за энергоединицы.

"Газ отличается по количеству энергии, выделяемой при сгорании, это зависит от месторождения, на котором газ добыли. Разница калорийности газа в разных регионах может достигать 4%, поэтому потребители больше не будут переплачивать за недостаточно калорийный энергоресурс. Кроме того, потребители будут вести учет газа и электричества одинаково – в кВт-ч. Это сделает удобным сравнение стоимости обоих энергоресурсов и позволит выбирать между ними в приготовлении пищи, подогреве воды или отоплении", – сказал замминистра.

Напомним, что до мая 2022 года для населения будет действовать годовой тариф на газ в кубометрах. Большинство крупных газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр, но в целом размер годового тарифа у разных поставщиков колеблется от 7,80 до 13,50 гривны.