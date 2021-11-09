В Португалии был принят закон, запрещающий начальству беспокоить работника в нерабочее время

В парламенте Португалии на прошлой неделе приняли поправки к законодательству о дистанционной работе, предполагающие, что начальство может получить штраф за связь с работниками в нерабочее время, пишет Euronews.

Компании также будут обязаны компенсировать работникам расходы, связанные с дистанционной работой, такие как счета за электроэнергию и Интернет.

Впрочем, эти поправки не будут относиться к компаниям, где количество работников не превышает 10 человек.

Принятые изменения также запрещают работодателям следить за своими работниками, когда они работают дома, и дают родителям маленьких детей право работать из дома без предварительной договоренности с работодателем, пока ребенку не исполнится восемь лет.

В правительстве Португалии объяснили необходимость государственного вмешательства тем, что удаленная работа во время пандемии создала дополнительную гибкость, но в то же время создала дополнительные проблемы, такие как, например, неравный доступ к компьютерной технике. Кроме того, местные власти считают, что новые правила помогут Португалии извлечь дополнительную выгоду - например, в виде иностранных специалистов, которые хотят изменить ситуацию.

"Пандемия ускорила необходимость регулировать то, что требует регулирования. Дистанционная работа может стать "козырем", если мы используем ее преимущества и снизим недостатки", - заявила руководитель португальского министерства труда Ана Мендеш Годиньо.

Напомним, что в украинском законодательстве понятие о дистанционной и надомной работе не существовало до 2021 года.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект только в феврале этого года.