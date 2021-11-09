General Electric разделится на три части и останется только авиастроительной компанией

Американский индустриальный гигант General Electric решил разделиться на три компании.

Об этом сообщается на сайте GE.

В начале 2023 года дочернее предприятие GE Healthcare будет выделено в отдельную компанию, в которой доля GE составит 19,9%.

Дочерние компании GE Power, GE Renewable Energy и GE Digital объединят в одну компанию, которая будет разделена в начале 2024 года.

После этого в составе GE останется только авиастроительное подразделение, занимающееся разработкой и производством реактивных и турбовинтовых двигателей, бортовых и механических систем, генераторов электроэнергии, сервисных и цифровых решений для коммерческой, военной и бизнес-авиации.

Генеральный директор General Electric Генри Лоуренс Калп объяснил, что отдельные компании будут иметь лучший доступ к капиталу и большую гибкость, что необходимо для долгосрочного роста.

Напомним, что General Electric ранее объединила свое подразделение GE Transportation (которое, в частности, продавало локомотивы для "Укрзализныци") с корпорацией Wabtec, а также попрощалась с производством лампочек, продав GE Lighting компании Savant Systems.