General Electric разделится на три части и останется только авиастроительной компанией

Энергетические подразделения и GE Healthcare станут отдельными компаниями.

General Electric разделится на три части и останется только авиастроительной компанией
Фото: ge.com

Американский индустриальный гигант General Electric решил разделиться на три компании.

Об этом сообщается на сайте GE.

В начале 2023 года дочернее предприятие GE Healthcare будет выделено в отдельную компанию, в которой доля GE составит 19,9%.

Дочерние компании GE Power, GE Renewable Energy и GE Digital объединят в одну компанию, которая будет разделена в начале 2024 года.

После этого в составе GE останется только авиастроительное подразделение, занимающееся разработкой и производством реактивных и турбовинтовых двигателей, бортовых и механических систем, генераторов электроэнергии, сервисных и цифровых решений для коммерческой, военной и бизнес-авиации.

Генеральный директор General Electric Генри Лоуренс Калп объяснил, что отдельные компании будут иметь лучший доступ к капиталу и большую гибкость, что необходимо для долгосрочного роста.

Напомним, что General Electric ранее объединила свое подразделение GE Transportation (которое, в частности, продавало локомотивы для "Укрзализныци") с корпорацией Wabtec, а также попрощалась с производством лампочек, продав GE Lighting компании Savant Systems.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Главные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРСГлавные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРС
Белорусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощиБелорусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи
Из реки Прут на Буковине незаконно добывали полезные ископаемыеИз реки Прут на Буковине незаконно добывали полезные ископаемые
Веерные отключения электричества в Украине уже началисьВеерные отключения электричества в Украине уже начались
Oxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за 4 волны коронавирусаOxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за 4 волны коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Предложенный план реструктуризации Toshiba поделит компанию на три частиПредложенный план реструктуризации Toshiba поделит компанию на три части
ЕБРР подписал мандатное письмо об участии в приватизации ОщадбанкаЕБРР подписал мандатное письмо об участии в приватизации Ощадбанка
В НБУ считают, что банки должны выдавать розничные кредиты не только за счет депозитовВ НБУ считают, что банки должны выдавать розничные кредиты не только за счет депозитов
$21 миллион — столько украинцы продали иностранной валюты в сентябре$21 миллион — столько украинцы продали иностранной валюты в сентябре
Только 30% предоставленного банкам долгосрочного «рефинанса» пошло на кредитование — НБУТолько 30% предоставленного банкам долгосрочного «рефинанса» пошло на кредитование — НБУ
В ОАЭ постановили использовать в строительных проектах только сталь местной Emirates SteelВ ОАЭ постановили использовать в строительных проектах только сталь местной Emirates Steel
Минэнерго увеличило план накопления угля вдвое - до 3 млн тонн, сейчас есть только 763 тысячиМинэнерго увеличило план накопления угля вдвое - до 3 млн тонн, сейчас есть только 763 тысячи
Цена на железную руду останется высокой – Goldman SachsЦена на железную руду останется высокой – Goldman Sachs
Эксперт Bernstein заявил, что покупка Xerox компанией HP Inc обрела смыслЭксперт Bernstein заявил, что покупка Xerox компанией HP Inc обрела смысл
ФГИУ начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации ОГХКФГИУ начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации ОГХК
Последние новости
Подгружаем последние новости