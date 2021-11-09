Предложенный план реструктуризации Toshiba поделит компанию на три части

Предложенный план реструктуризации Toshiba поделит компанию на три части

Уже некоторое время активисты называют приватизацию одной из стратегических альтернатив для Toshiba, но руководство в настоящий момент рассматривает реструктуризацию в качестве способа привлечь больше инвестиций и сохранить прибыльные направления деятельности. К 2023 году корпорация может поделиться на три части в соответствии со специализацией бизнеса.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

О планах компании сообщило издание Nikkei Asian Review. Среднесрочный бизнес-план Toshiba, как подтвердили представители корпорации, действительно подразумевает не только её разделение на части, но и выход новых структурных единиц на биржу через размещение акций. Сейчас подразделения Toshiba осуществляют разноплановую деятельность, но корпорация страдает от так называемого «дисконта конгломерата», когда стоимость частей бизнеса в сумме оказывается выше, чем всей корпорации. Нынешняя структура бизнеса, по мнению инвесторов, снижает эффективность использования капитала и повышает риски.

В соответствии с новым планом, Toshiba будет поделена на три независимые структурные единицы. Энергетический и инфраструктурный бизнес отойдёт к одной из них, а электронные устройства, включая жёсткие диски, будут выпускаться второй. Наконец, третья сосредоточится на выпуске полупроводниковых компонентов и может стать частью холдинга Kioxia, в котором Toshiba принадлежат почти 40 % акций. В отношении последней структурной единицы рассматривается и вариант с объединением со второй, которая будет выпускать жёсткие диски и прочую электронику.

Вопрос о реструктуризации Toshiba может быть вынесен на голосование на следующем собрании акционеров. Уже существующие акционеры в результате дробления бизнеса получат акции новых компаний. Разделение корпорации на части, по мнению некоторых экспертов, позволит ускорить принятие решений и добавить гибкости соответствующим направлениям бизнеса. Toshiba станет первой японской корпорацией, которая после своего дробления выведет новые структурные единицы на фондовый рынок. Эти меры позволят компании на некоторое время отсрочить налоговые платежи в соответствии в новыми нормами японского законодательства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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