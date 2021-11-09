"Белэнерго" опровергло прекращение поставок электроэнергии в Украину

Экспорт осуществляется согласно указанным в контракте обязательствам.

"Белэнерго" опровергло прекращение поставок электроэнергии в Украину
Фото: Depositphotos/gyn9037

Компания "Белэнерго" опровергла информацию об остановке поставок электроэнергии в Украину.

В своем Телеграм-канале компания сообщила, что Белоруссия продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта.

"Экспорт осуществляется в соответствии с указанными в контракте обязательствами", - подчеркнули в "Белэнерго".

В компании заявили, что письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым не планировали поставлять электроэнергию в ноябре 2021 года.

Согласно данным Укрэнерго, 9 ноября импорт электроэнергии по сравнению с 8 ноября вырос на 15 МВт-час – до 415 МВт-час. Украина импортирует электроэнергию только из Беларуси, экспортирует - в Словакию и Венгрию.

Вчера украинский эксперт по энергетике, медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная обнародовала письмо "Белэнерго" партнерам. В нем говорится, что "с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут".

По данным ЭП, письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом". Однако пока не известно, получили ли его все участники рынка.

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