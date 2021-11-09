Украина получит грант на 1 млн евро для проекта энергоэффективности больниц, – Чернышов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство развития общин и территорий Украины подписали грантовое соглашение о дальнейшем внедрении проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, говорится на странице Минрегиона в Facebook.

Соглашением предусмотрено получение Украиной инвестиционного гранта в 1 млн евро от многостороннего донорского фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P). Средства будут направлены на проведение энергосберегающих мероприятий в больницах, в частности, на установку современного энергоэффективного оборудования, систем вентиляции и освещения, а также внутреннего отопления в учреждениях здравоохранения.

"Энергоэффективность является одним из основных приоритетов регионального развития на ближайшие годы. Я искренне благодарен нашим европейским партнерам и многостороннему донорскому фонду E5P за эту поддержку. Грант направлен, в частности, на сферу здравоохранения, и это особенно актуально в период борьбы с пандемией". Сейчас как никогда важно развивать инфраструктуру для поддержки врачей и пациентов", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Глава Представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон отметил, что подписание грантового соглашения станет для Украины шагом к энергетической независимости.

"Энергоэффективность играет важную роль в противодействии изменениям климата, что возглавляет перечень приоритетов ЕИБ. Мы рады видеть, что Украина делает важные шаги навстречу энергоэффективному будущему. Благодаря значительным вкладам от доноров фонда E5P мы можем и дальше поддерживать энергоэффективную модернизацию общественных зданий в Украине. Помощь доноров непосредственно поможет отрасли здравоохранения в Украине. Эта отрасль воспользуется преимуществами от обновления, в частности, благодаря новым системам вентиляции, внедрению источников возобновляемой энергии и другим мерам противодействия COVID-19. Больницы смогут внести свой вклад в здоровую планету благодаря энергоэффективности", - подчеркнул Жан-Эрик де Загон.

Грант дополняет предоставленный ранее рамочный кредит от ЕИБ в 300 миллионов евро, что поможет повысить энергоэффективность около 1000 общественных зданий. Проект продлит срок эксплуатации ключевых социальных, медицинских, культурных и административных зданий не менее чем на 20 лет, а также поможет сократить выбросы CO2 на 1 250 000 тонн.