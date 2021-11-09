В Украине резко снизился спрос на жилье в новостройках

В ноябре спрос на жилье в новостройках резко упал. Из-за жесткого локдауна и введения "красной" зоны в большинстве областей Украины покупательский спрос снизился на треть.

По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрия Питы, со второй половины сентября по октябрь включительно спрос на квартиры в Украине сократился в среднем на 15-20%. До конца декабря уменьшение активности может составить в среднем 30%.

Так, в Киеве и Одессе активность инвесторов снизилась более чем на 15-17%, а во Львове, Днепре и Харькове – примерно на 20-22%.

Снижение спроса на покупку жилья сказывается и на ходе строительства новых домов. Ведь чаще всего застройщики строят за счет инвесторов, которые по ходу строительства вкладывают свои деньги.

По итогам октября в крупнейших городах Украины лишь немногим более половины компаний имеют достаточные финансовые возможности продолжать строительство в течение определенного периода без привлечения средств инвесторов.

Из-за уменьшения количества сделок по купле-продажи, в Киеве временные замедления строительных работ возможны у 30% возводимых объектов. Во Львове и Харькове этот показатель может быть выше 35%, а в Днепре и Одессе – более 25%.

Застройщики собираются поощрять новых инвесторов и уже предлагают им скидки на приобретение жилья. Интерес потенциальных покупателей к тому или иному ЖК зависит от активности ведения строительства, поэтому приостановить стройку - это лишиться сотни новых инвесторов. Юрий Пита считает, что до конца года застройщики вряд ли рискнут увеличивать цену на недвижимость на фоне сегодняшней ситуации.