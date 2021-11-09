Кабмин подписал два соглашения о распределении углеводородов с чешским холдингом EPH

Техническим оператором проекта на востоке Украины будет словацкая Nafta.

Фото: geo.gov.ua

Кабинет министров в понедельник, 8 ноября, подписал с чешским холдингом EPH два соглашения о распределении углеводородов на Грунивском и Ахтырском нефтегазовых участках.

Об этом сообщила пресс-служба Госгеонедр.

От имени Украины соглашения подписал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, от чешской стороны – уполномоченный представитель компании EP Ukraine B.V. Любомир Копчик.

Церемония подписания состоялась в присутствии министра энергетики Германа Галущенко и послов Чехии и Словакии Марека Шафина и Радека Матулы (поскольку основателями EP Ukraine B.V. являются чешский EP Power Europe и словацкий NAFTA).

По условиям соглашений о разделе продукции, холдинг EP Holding будет работать на участках в течение 50 лет. Обязательная программа работ предусматривает инвестирование в ближайшие пять лет не менее 60 миллионов долларов для осуществления 500 кв. км сейсмических исследований и бурения 18 скважин. Nafta, часть активов которой принадлежит холдингу, будет выступать техническим оператором по реализации договоренностей.

EPH является одной из самых больших энергетических групп Центральной Европы. В 2020 году холдинг задекларировал доход в размере 8,5 млрд. евро, оценка общей стоимости активов превышает 18 млрд. евро.

В состав EPH входит более 50 компаний в Чехии, Словакии, Италии, Германии, Великобритании, Ирландии и Франции, управление которыми осуществляют два подразделения EP Power Europe и EPIF. Предприятия работают в сфере производства, распределения и поставки электроэнергии, хранении и транспортировки газа, добыче углеводородов. На них задействованы 11 тысяч работников.

Группа владеет 69% акций словацкой добывающей компании Nafta, 25% акций которой также принадлежит государству Словакия. В настоящее время, кроме территории Словакии, предприятие работает в нефтегазодобывающей отрасли Украины. В его распоряжении - спецразрешение на разработку углеводородных залежей общей площадью 482 кв. км в Полтавской области и доля в активе канадской добывающей компании, работающей на Западе Украины.

Правительство выбрало EP Ukraine B.V. победителем конкурса на разработку этих участков в апреле 2020 года.

Напомним, что в конце 2020 года Кабинет Министров подписал соглашения о распределении углеводородов на семи нефтегазовых участках.

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