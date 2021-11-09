?Украина одолжит €250 млн у Cargill под 5,15-5,85%

Кредитное соглашение подписывается третий год подряд.

Кабинет министров в понедельник, 8 ноября, утвердил условия осуществления государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредитов от американской компании Cargill Financial Services International, Inc.

Об этом сообщается в постановлении №1159.

Государство возьмет два кредита – на три года под 5,15% годовых и на пять лет под 5,85% годовых. Погашение и обслуживание кредитов будет производиться за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете Украины.

Напомним, что Минфин уже привлекал кредитные средства от Cargill Financial Services International, Inc. В 2019 году заимствования составили 250 млн. евро.

Аналогичное кредитное соглашение было заключено и в 2020 году.