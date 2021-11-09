Биткоин за сутки вырос на 5% и установил абсолютный рекорд

На рынке криптовалют – большое оживление. Биткоин, а за ним и другие виртуальные деньги пошли в рост. Так, биткоин за последние сутки подрос на 5%. Не отстают от него и другие криптовалюты.

Всего за сутки биткоин поднялся в стоимости более чем на 5%. В абсолютных цифрах это выглядит еще более впечатляюще: стартовав ночью с 62,5 гривны, к 19:00 часам 8 ноября он достиг 66,56, то есть вырос за день более чем на 4000 долларов.

Кстати, показатель 66,56 является его новым абсолютным рекордом. До сих пор наивысшим показателем была 66,1 тысячи гривен. То есть в понедельник биткоин превзошел сам себя.

Вместе с главной криптовалютой резво рванули со своих утренних позиций и ее "младшие братья". Так, Ethereum вырос на 3,9%, Litecoin – на 4,3%, а XRP – на целых 12%.

Из этих цифр очевидно, что сейчас криптовалюта переживает свой звездный час. Причем аналитики рынка криптовалют уверены, что это не случайный всплеск на графиках цифровых денег, а закономерный и прогнозируемый результат, который будет иметь характер устойчивой тенденции.

Хотя, конечно, аналитики не отрицают, что биткоину и другим криптовалютам сильно помогли позитивные вести. В частности, компания Bakkt Holdings объявила, что уже в ближайшее время ее клиентам станут доступны операции с Ethereum.

А крупнейший австралийский банк Commonwealth Bank заявил, что уже вскоре его клиенты получат доступ к криптовалютам через банковское приложение. На фоне таких позитивных новостей криптовалюты приободрились и принялись активно расти.

Аналитики говорят, что уже в ближайшее время (возможно даже в ближайшие часы) биткоин может пересечь отметку в 67 тысяч долларов и пойти еще выше.

Таким образом, инвесторам еще не поздно вложиться в биткоин и даже успеть еще к концу 2021 года сорвать неплохую прибыль. Ведь, по некоторым прогнозам, уже к концу этого года стоимость главной криптовалюты может достичь 100 тысяч долларов.

Кстати, по данным исследования "Глобального индекса принятия криптовалюты Chainalysis 2021 года", Украина оказалась на высоком четвертом месте по интересу населения к криптовалютам. Очевидно, биткоинам украинцы доверяют больше, чем обещаниям власти.