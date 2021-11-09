Рыночная капитализация Alphabet превысила $2 трлн

Стоимость Alphabet, материнской компании Google , в понедельник превысила $2 триллиона. Её акции класса А выросли на 1,2 %, достигнув рекордного уровня. В этом году Alphabet является лидером роста среди пяти крупнейших технологических компаний. С января она продемонстрировала рост на 70 %, в основном благодаря успехам рекламного бизнеса Google .

Источник изображения: Alphabet

Сегодня на максимуме в ходе торгов стоимость акций компании доходила до $3020. Благодаря росту стоимости акций Alphabet стала в один ряд с такими компаниями как Apple и Microsoft , последняя из которых также достигла отметки в $2 триллиона в этом году. В январе 2020 года материнская компания Google впервые достигла капитализации в $1 триллион. В данный момент Alphabet уступает таким компаниям, как Amazon или Microsoft , но оценивается дороже, чем Meta, материнская компания Facebook. Аналитики с Уолл-стрит практически единогласно рекомендуют покупать акции Alphabet. Средняя 12-месячная целевая стоимость акции составляет $3 321, что предполагает доходность в 11 % от текущей цены.

26 октября Alphabet отчиталась о доходах за третий квартал, которые превзошли оценки аналитиков. Хорошие финансовые результаты связаны с высокими доходами от рекламного бизнеса. Аналитики отмечают, что показатели за последний квартал были одними из самых впечатляющих за последние годы, несмотря на все трудности. Предполагается, что будущий рост стоимости акций компании будет обусловлен продолжающимся ростом прибыли.

Источник изображения: Alphabet

Ожидается, что прибыль Alphabet на акцию достигнет почти $130 в 2023 году. Это число является средним значением оценок аналитиков и почти в три раза превышает прогноз в $44 на акцию, который был озвучен в 2018 году.

Аналитики считают, что катализаторами дальнейшего роста Alphabet станут автомобильная компания Waymo и облачный бизнес техногиганта. Предполагается, что в ближайшие месяцы стоимость акций Alphabet может практически не меняться, однако в следующие три года компания будет демонстрировать стабильный рост.



