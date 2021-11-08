“Новая почта“ ввела единый тариф для пользователей почтоматов

Новая почта вводит единый тариф для пользователей почтоматов. Он будет действовать как акция. Тариф не будет зависеть от географии населенного пункта. При этом стоимость доставки посылок в почтоматы будет значительно снижена. Кроме того, с клиентов не будет взиматься комиссия за дополнительные услуги.

О таких приятных изменениях в оплате услуг почтового оператора сообщила пресс-служба Новой почты.

Срок действия единого тарифа ограничен во времени, он будет акционным. Предварительно – акция будет действовать до конца 2021 года.

Единый тариф на доставку в почтоматы стоит 35 гривен. Он будет одинаковым во всех уголках Украины. Кроме того, на все время действия этого акционного тарифа упраздняется комиссия за дополнительные услуги "Денежный перевод" и "Контроль оплаты".

Клиентам также напомнили, что доставка посылки в почтомат весьма облегчает клиенту процесс ее получения. Ведь ему не нужно подстраиваться под график работы Новой почты. Получить свою посылку он может в любое время, причем максимально близко к месту проживания.

Как получить посылку в почтомате

Заказывая посылку через интернет, можно выбрать доставку не в отделение Новой почты, а в один из ее почтоматов.

Оплата заказа осуществляется через мобильное приложение НП или на ее сайте в разделе "Трекинг". Когда посылка прибудет в почтомат, клиенту придет SMS-уведомление.

Для получения посылки в почтомате обязательно иметь при себе смартфон. Уже непосредственно рядом с почтоматом нужно открыть приложение и перейти в раздел "Мои отправки" – "Открыть ячейку". Всё – посылка ваша!

Если по какой-то причине вы замешкались, и ячейка закрылась прежде, чем вы смогли извлечь из нее свою посылку, то нужно просто нажать кнопку "Открыть ячейку повторно", и вы получите второй шанс.

Напомним, ранее стало известно, что Новая почта потеряла посылку с уникальным грузом, которой с нетерпением ждал ее клиент.