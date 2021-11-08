Телеканалы "Прямой" и "5 канал" объединились в медиахолдинг

Украинские телевизионные каналы "Прямой" и "5 канал" объединились в медиахолдинг "Вольные медиа".

Об этом говорится в их совместном заявлении.

7 ноября вступил в силу закон про олигархов. Телеканалы расценивают его как средство для борьбы с неугодными СМИ и оппозиционными силами.

"Принятием этого закона команда Зеленского хочет включить ручной режим управления и получить рычаги давления на независимые СМИ . Осознавая опасность, создаваемую этим законом для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил, в минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг "Вольные медиа”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие трудового коллектива медиа, таким образом, трудовые коллективы стали крупнейшим акционером.

"В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки их трудовым коллективам. Таким образом они полностью придерживались требований законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет или любым способом влиять на редакционную и информационную политику каналов", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что приобретение было произведено "по рыночной цене", а сделка предусматривает рассрочку. Расчеты же будут произведены в соответствии с условиями заключенного соглашения. Кроме того, медиахолдинг надеется в дальнейшем привлечь иностранных инвесторов.

"Важно также, что документы Соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль "Вольных медиа". Новые владельцы " "Вольных медиа" в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику", - говорится в заявлении.

Напомним, закон об олигархах предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, влияние на СМИ и подачу "деклараций" за контакты с такими лицами.

В частности, статья 1 предусматривает определение терминов. В частности, "бенефециар", " СМИ " и "электронное средство массовой информации", вводится термин - "контроллер" – лицо, обладающее возможностью оказывать решающее влияние на управление или деятельность СМИ . А также "связанное лицо", прямо или косвенно владеющее долей (правом голоса) в субъекте хозяйствования. В статье 2 дается определение "олигарх" – им считается лицо, участвующее в политической жизни и оказывающее значительное влияние на средства массовой информации.

18 февраля пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" у экс-нардепа Владимира Макеенко. По словам Порошенко, это решение было принято из-за риска введения СНБО санкций в отношении Макеенко и последующего отключения телеканала.

В июне Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил телеканалу "Прямой" третью за полгода проверку. 9 января Нацсовет решил проверить телеканал из-за оскорблений президента Владимира Зеленского со стороны ведущего Сергея Пояркова. Результаты проверки пока не сообщались.

В апреле Нацсовет назначил внеплановую проверку из-за трансляции передачи "Вата-шоу", которая длится уже второй год. В Офисе президента заверили, что не собирались закрывать телеканал.

Владельцем "5 канала" также был Петр Порошенко. В 2014 году, когда победил на выборах президента, Порошенко заявил, что продаст весь бизнес, кроме 5 канала.