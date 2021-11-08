В е-системе в сфере строительства зарегистрировано около 130 тыс. объектов, - Минцифры

Также насчитывается около 25 тысяч авторизованных пользователей.

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС) зарегистрировано уже около 130 тысяч объектов строительства. Также насчитывается около 25 тысяч авторизованных пользователей.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Электронная система в сфере строительства — важная часть реформы градостроительства. Благодаря масштабной цифровизации минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Как результат — снижаются коррупционные риски. Количество пользователей ЕГЭСС сейчас составляет около 25 тысяч. Также в этой системе зарегистрировано уже 130 тысяч объектов строительства. В то же время благодаря цифровизации строительных услуг оптимизировано время обработки заявлений. В настоящее время инспекторы через ЕГЭСС обрабатывают 99% обращений в течение 24 часов. Такие показатели демонстрируют успешные результаты реформирования системы", - отметил Чернышов.

По последним данным, ЕГЭСС насчитывает: 590 тысяч документов;

130 тысяч зарегистрированных объектов строительства;

25 тысяч авторизованных пользователей;

40 тысяч заявлений на получение строительных услуг.

Отметим, более 20 тысяч пользователей ЕГЭСС на портале "Дия" сообщили в ходе опроса, что считают, что электронные строительные услуги способствуют преодолению коррупции в сфере строительства.

Напомним, ранее министр Чернышов сообщил, что на портале "Дия" можно получить 11 электронных услуг в сфере строительства.