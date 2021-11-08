"Нефтегаз" опроверг заключение мирового соглашения с Коломойским по поводу спорного газа

НАК "Нафтогаз Украины" отрицает информацию о заключении мирового соглашения с бизнесменом Игорем Коломойским по поводу спорного газа.

Об этом сообщается в фейсбуке компании в ответ на заявление депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, который 7 ноября сообщил, что "Нафтогаз" согласился отдать Коломойскому 3,5 млрд кубометров газа.

"НАК "Нафтогаз Украины" не передавал бизнесмену И.Коломойскому никакие объемы газа. Информация о том, что "Нафтогаз" подписал с бизнесменом И.Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд кубометров газа, не соответствует действительности. Заявление народного депутата Украины А.Гончаренко является неправдой. История уходит корнями в 2008-2010 годы, с тех пор ведутся споры. Поэтому продолжается судебный процесс, который должен одобрить решение по спорному газу", - говорится в заявлении компании.

Напомним, что в начале 2021 года связанные с Коломойскими миноритарные акционеры "Укрнафы" проиграли иск против Украины в Стокгольмском арбитраже. Они требовали 6 млрд долларов, в том числе за неоднократный отбор из хранилищ НАК "Нафтогаз Украины" принадлежащего ПАО "Укрнафта" газа для нужд населения в 2006-2011 годах.

Общий объем спорного газа составил 10 млрд. кубометров.

В феврале 2020 года сторонам удалось мирным путем договориться о 2 млрд. кубометров из этого объема.

Дело о принадлежности к остальному газу продолжает рассматриваться в Хозяйственном суде Киева .

В 2014 году этот суд уже признавал право "Укрнафты" на указанные выше 2,06 млрд куб м газа, за которые "Нафтогаз" в конце 2020 года в конце концов произвел оплату.