РоSSия увеличила суточные объемы транзита газа через Украину до 89-90 млн кубометров

Пока транзит меньше, чем "Газпром" забронировал и должен оплатить.

РоSSия увеличила суточные объемы транзита газа через Украину до 89-90 млн кубометров
Фото: utg.ua

РоSSия, которая в начале ноября резко сократила транзит газа по территории Украины, в последние дни его увеличила. Впрочем, он все еще меньше забронированных 109 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщил директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"По состоянию на 5 ноября газпромовские хранилища в Европе заполнены лишь на 24,6%. В то же время уровень заполнения ПХГ в РФ самый большой с 2000 года. Будет ли увеличение поставок газа в Европу [с 8 ноября]? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн м3), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн м3)", - написал Макогон в фейсбуке вечером в воскресенье.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что за последние 10 дней поступление газа с роSSийских газоизмерительных станций "Суджа" и "Сохрановка" колебалось в диапазоне от 57,8 млн кубометров до 109,2 млн кубометров. С 4 ноября этот объем составил примерно 89-90 млн кубометров.

Ранее, 27 октября, "Газпром" на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил о планах начать закачку в ПХГ Европы с 8 ноября (на данный момент "Газпром" планирует завершить закачку в роSSийские хранилища).



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