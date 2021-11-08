РоSSия увеличила суточные объемы транзита газа через Украину до 89-90 млн кубометров

РоSSия, которая в начале ноября резко сократила транзит газа по территории Украины, в последние дни его увеличила. Впрочем, он все еще меньше забронированных 109 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщил директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"По состоянию на 5 ноября газпромовские хранилища в Европе заполнены лишь на 24,6%. В то же время уровень заполнения ПХГ в РФ самый большой с 2000 года. Будет ли увеличение поставок газа в Европу [с 8 ноября]? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн м3), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн м3)", - написал Макогон в фейсбуке вечером в воскресенье.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что за последние 10 дней поступление газа с роSSийских газоизмерительных станций "Суджа" и "Сохрановка" колебалось в диапазоне от 57,8 млн кубометров до 109,2 млн кубометров. С 4 ноября этот объем составил примерно 89-90 млн кубометров.