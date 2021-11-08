Коболев об идее Германии переоборудования украинской ГТС: "Чистый водород в нашей трубе не будет работать"

"Как для Украины – нужно искать варианты. Если нам продемонстрируют гарантированные механизмы монетизации – нужно делать. Но пока такие механизмы находятся на стадии обработки".

Предложенная Германией идея модернизировать украинскую ГТС для транспортировки водорода возможна при условии, что его доля не превышает 17-20%. Однако пока такая модель потребления не выглядит коммерчески целесообразной, сообщил в интервью LB.ua бывший глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Это тот процент, который можно добавить в метан и создать смесь.

"Однако в нашем случае пока никто не понимает, какова модель монетизации смеси метана и водорода. Модель продажи такой смеси конечному потребителю также сталкивается с определенными техническими проблемами, решения которых я не увидел. В магистральном потоке - это смесь газов, а в распределительной транспортировке, когда потребитель открывает и закрывает газ, происходит разделение метана и водорода. Водород – более легкий газ, он поднимается вверх и взаимодействует с трубой.Чистый водород имеет одну особенность – он делает металл хрупким. Соответственно, возникает риск нарушения целостности металла трубопровода. Поэтому модель потребления смеси водорода и метана пока не выглядит коммерчески целесообразной", – пояснил он.

Коболев добавил, что "чистый водород в нашей трубе не будет работать", ведь для его транспортировки нужен другой металл.

"Я понимаю, почему Германия эту историю озвучивает. Они считают себя нацией инженеров. По крайней мере, так мне говорила на переговорах госпожа Меркель. Поэтому любая история, которая предполагает большую загрузку их как инженеров и их промышленности, ими приветствуется. Потому что они понимают, что заработают на строительстве этого всего. Это прагматичная реальная позиция. Как для Украины – нужно искать варианты. Если нам продемонстрируют гарантированные механизмы монетизации – нужно делать. Но пока такие механизмы находятся на стадии обработки", – добавил экс-глава НАК.

Напомним, что в феврале 2021 года руководитель группы международного сотрудничества в сфере водорода и энергетического топлива Немецкого энергетического агентства (dena) Килиан Кроне заявил, что Украине нужно провести модернизацию ГТС, чтобы открыть возможности смешивания водорода с другими энергоносителями для транспортировки.

В сентябре Оператор ГТС заявил, что Украина, Словакия, Чехия и Германия рассматривают возможность в будущем перепрофилировать их для транспортировки водорода, создав Центрально-Европейский водородный коридор.