Конгресс США решил ограничить перечисления в криптовалюте без идентификации

Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе проголосовала за план развития инфраструктуры страны в 1,2 трлн долларов. Однако, как сообщает CoinDesk, он также содержит потенциально важные изменения для рынка криптовалют.

Во-первых, законопроект расширяет понятие "брокер" в целях налогообложения. Представители криптосообщества опасаются, что под это определение теперь будут подпадать майнеры, а также другие участники рынка, непосредственно не занимающиеся транзакциями.

Тем не менее, они будут обязаны сообщать обо всех транзакциях в соответствии с действующим налоговым кодексом США .

Другое положение законопроекта вносит изменения в главу 6050I американского налогового кодекса. Оно, по сути, обязывает получателя переводов верифицировать личность отправителя и его номер социального страхования, если сумма транзакции превышает 10 тысяч долларов.

Более того, в течение 15 дней о транзакции следует сообщить в налоговую службу. Нарушение требований раздела 6050I является уголовным преступлением, но их применение к криптовалютам и другим цифровым активам, таким как NFT (невзаимозаменяемые токены), может оказаться проблематичным.

Издание пишет, что американскому Минфину придется объяснить, как он планирует интерпретировать закон, и опубликовать рекомендации по тому, какие компании и организации должны его придерживаться.

Инфраструктурный законопроект прошел обе палаты Конгресса США и должен быть подписан президентом США Джо Байденом.