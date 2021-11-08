Конгресс США решил ограничить перечисления в криптовалюте без идентификации

Законодатели хотят, чтобы налоговая знала о больших транзакциях.

Конгресс США решил ограничить перечисления в криптовалюте без идентификации
Фото: irs.gov

Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе проголосовала за план развития инфраструктуры страны в 1,2 трлн долларов. Однако, как сообщает CoinDesk, он также содержит потенциально важные изменения для рынка криптовалют.

Во-первых, законопроект расширяет понятие "брокер" в целях налогообложения. Представители криптосообщества опасаются, что под это определение теперь будут подпадать майнеры, а также другие участники рынка, непосредственно не занимающиеся транзакциями.

Тем не менее, они будут обязаны сообщать обо всех транзакциях в соответствии с действующим налоговым кодексом США.

Другое положение законопроекта вносит изменения в главу 6050I американского налогового кодекса. Оно, по сути, обязывает получателя переводов верифицировать личность отправителя и его номер социального страхования, если сумма транзакции превышает 10 тысяч долларов.

Более того, в течение 15 дней о транзакции следует сообщить в налоговую службу. Нарушение требований раздела 6050I является уголовным преступлением, но их применение к криптовалютам и другим цифровым активам, таким как NFT (невзаимозаменяемые токены), может оказаться проблематичным.

Издание пишет, что американскому Минфину придется объяснить, как он планирует интерпретировать закон, и опубликовать рекомендации по тому, какие компании и организации должны его придерживаться.

Инфраструктурный законопроект прошел обе палаты Конгресса США и должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

Напомним, что в начале октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что не планирует запрещать криптовалюты без инициативы со стороны Конгресса.

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