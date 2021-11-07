Отдых в Эмиратах стал дешевле Египта и Турции: за недельный тур на двоих просят 400 долларов

Отдых в Эмиратах можно назвать наиболее заманчивой фишкой нынешней осени. Он оказался дешевле, чем отдых в Египте и Турции. За недельный тур на двоих в четырехзведочном отеле туроператоры просят всего 400 долларов. На наши деньги это 10500 гривен, что существенно ниже одной средней зарплаты по Украине или двух минималок.

Дешевле Египта: недельный отдых в Эмиратах стоит меньше двух украинских минималок

Дубай явно демпингует, пытаясь показать миру, что он может быть радушным не только к денежным мешкам, но и к бюджетным туристам, которые целый год себе отказывают, чтобы провести неделю там, где всегда тепло и солнечно. Впрочем дело не в том, что хочет показать Дубай: просто ковид сделал всех сговорчивее.

В общем, этой осенью отдых в Эмиратах оказался намного дешевле, чем вакации в Турции или Египте, говорит эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский. Самый дешевый недельный тур на двоих стоит 400 долларов. Он включает в себя стоимость авиаперелета, но при этом - никаких завтраков или ужинов в отеле. Парочке небогатых туристов придется позаботиться о пропитании самим.

Дешевле Египта: недельный отдых в Эмиратах стоит меньше двух украинских минималок

При этом недостатка в таких бюджетных предложениях в Арабских Эмиратах пока нет. Несмотря на то, что в этом году ОАЭ исполняется 50 лет, и в связи с этим там все кишит респектабельными гостями, в Дубае позаботились, чтобы принять как можно больше туристов, причем с разным размером кошелька. Здесь есть выбор отелей и развлечений на любой достаток.

По сравнению с Эмиратами, Египет в этом году "зажрался". В эту пору в Египте полно туристов, которые жаждут продлить себе ощущение лета и тепла. А потому, алчные потомки фараонов взвинтили цены на отдых. Недельный тур на двоих дешевле, чем за 1000 долларов, здесь не предлагают, отмечает Новиковский.

И самое главное, что нужно помнить: для всех этих авиаперелетов и этой возможности зачерпнуть лета, когда у нас уже вовсю наступают холода, нужно быть вакцинированными. Не факт, что вы не подхватите ковид на отдыхе и не заболеете еще будучи там. Однако наличие прививки в разы снижает такую вероятность. К тому же, есть высокие шансы, что вы отделаетесь в итоге насморком и легким дискомфортом. Да и никто вас не пустит в самолет без COVID-сертификата.

Напомним, на портале "Дия" появились COVID-сертификаты о выздоровлении и вакцинации за рубежом.


Марченко Любов, Тудей

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