Отдых в Эмиратах стал дешевле Египта и Турции: за недельный тур на двоих просят 400 долларов

Отдых в Эмиратах можно назвать наиболее заманчивой фишкой нынешней осени. Он оказался дешевле, чем отдых в Египте и Турции. За недельный тур на двоих в четырехзведочном отеле туроператоры просят всего 400 долларов. На наши деньги это 10500 гривен, что существенно ниже одной средней зарплаты по Украине или двух минималок.

Дубай явно демпингует, пытаясь показать миру, что он может быть радушным не только к денежным мешкам, но и к бюджетным туристам, которые целый год себе отказывают, чтобы провести неделю там, где всегда тепло и солнечно. Впрочем дело не в том, что хочет показать Дубай: просто ковид сделал всех сговорчивее.

В общем, этой осенью отдых в Эмиратах оказался намного дешевле, чем вакации в Турции или Египте, говорит эксперт по вопросам туризма Александр Новиковский. Самый дешевый недельный тур на двоих стоит 400 долларов. Он включает в себя стоимость авиаперелета, но при этом - никаких завтраков или ужинов в отеле. Парочке небогатых туристов придется позаботиться о пропитании самим.

При этом недостатка в таких бюджетных предложениях в Арабских Эмиратах пока нет. Несмотря на то, что в этом году ОАЭ исполняется 50 лет, и в связи с этим там все кишит респектабельными гостями, в Дубае позаботились, чтобы принять как можно больше туристов, причем с разным размером кошелька. Здесь есть выбор отелей и развлечений на любой достаток.

По сравнению с Эмиратами, Египет в этом году "зажрался". В эту пору в Египте полно туристов, которые жаждут продлить себе ощущение лета и тепла. А потому, алчные потомки фараонов взвинтили цены на отдых. Недельный тур на двоих дешевле, чем за 1000 долларов, здесь не предлагают, отмечает Новиковский.

И самое главное, что нужно помнить: для всех этих авиаперелетов и этой возможности зачерпнуть лета, когда у нас уже вовсю наступают холода, нужно быть вакцинированными. Не факт, что вы не подхватите ковид на отдыхе и не заболеете еще будучи там. Однако наличие прививки в разы снижает такую вероятность. К тому же, есть высокие шансы, что вы отделаетесь в итоге насморком и легким дискомфортом. Да и никто вас не пустит в самолет без COVID-сертификата.

Напомним, на портале "Дия" появились COVID-сертификаты о выздоровлении и вакцинации за рубежом.