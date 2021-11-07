Налоги для ФОП станут выше: сколько придется платить украинским предпринимателям уже с декабря

В Украине, уже с 1 декабря, вырастет прожиточный минимум, а также станет выше минимальная зарплата. Соответственно вырастут и налоги для ФОП, которые подвязаны к двум этим параметрам.

Для ФОПов станут выше и Единый налог, и Единый социальный взнос (ЕСВ).

С декабря вырастет прожиточный минимум для всех возрастных групп. В частности, прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособных лиц вырастет с до 2379 до 2481 гривны. А минимальная зарплата станет выше на 500 гривен. Она вырастет с 6000 до 6500 гривен.

Для ФОПов 1, 2 и 3 групп с 1 декабря ЕСВ составит 1430 гривен вместо прежних 1320 (22% от минимальной зарплаты). Таким образом ЕСВ для предпринимателей трех групп станет на 110 гривен выше.

При этом налоги изменятся по-разному

Для предпринимателей 1 группы Единый налог составляет 10% от прожиточного минимума. Таким образом, им с декабря придется платить 248 гривен вместо 227 (227 было на 1 января 2021).

Для предпринимателей 2 группы Единый налог равен 20% от минимальной зарплаты. Таким образом, он вырастет с 1200 до 1300 гривен.

Для предпринимателей 3 группы ставка Единого налога будет равна 5% от дохода или 3% от дохода +НДС.

Вырастут также и пенсии некоторых категорий граждан

В частности, вырастет минимальная (с 1854 до 1934 гривны) и максимальная (с 18540 до 19340 гривен) пенсии.

Кроме того, пенсионеры, имеющие сверхнормативный стаж (30/35 лет – женщины/мужчины), получат увеличенные надбавки к пенсии за каждый год сверхнормативного стажа. Теперь за каждый год будут доплачивать не 18,54 гривны как ранее, а 19,34.

С декабря также вырастет размер гарантированной пенсии для 65-летних граждан, имеющих полный страховой стаж. Она должна составлять не мене 40% от минимальной зарплаты. А значит, она станет 2600 гривен вместо 2400.

Напомним, для некоторых категорий граждан с 1 января 2022 года минимальная пенсия составит 7800 гривен.