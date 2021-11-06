Веерные отключения электричества в Украине уже начались

Несмотря на заверения правительства, что веерных отключений электричества грядущей зимой не будет, в некоторых регионах они уже начались. Например, из сел Киевской и Хмельницкой областей поступает информация, что местных жителей уже предупреждают об отключении электричества в ноябре.

Об этом сообщил в своем Facebook бывший глава СНБО Александр Данилюк. Он, в частности, приводит фото объявления, которое расклеили в селе Подгайное Киевской области. В объявлении сельчан предупреждают, что в течении 8 дней ноября у них в домах не будет электричества. Причем, отключать его будут не на час-второй, а фактически на целый день: с 8:00 утра до 18:00 вечера.

При этом, правда, в комментариях к этой публикации некоторые граждане заметили, что отключать электроэнергию могут просто в связи с плановыми работами на линиях электропередач, которые проводятся в этом населенном пункте.

Но обычно в таких случаях об отключениях людей предупреждает не сельский староста, а само облэнерго которое проводит такие работы. И обычно в таких объявлениях указывают причину прекращения подачи электричества (в связи с заменой линий, опор, ремонтом трансформаторной подстанции). Здесь же ничего подобного нет – лишь предупреждение об отключении.

"Молодое поколение уже не знакомо с "веерными отключениями" света, а более взрослые должны хорошо их помнить. Так в 90-е боролись с нехваткой энергоносителей – тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов каждый день. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. По всей вероятности, такой режим будет введен по всей стране. Велкам ту 90-е", - пишет Данилюк.

При этом отставной чиновник не преминул напомнить, что при отключениях электричества будут также отключаться промышленные предприятия, из-за чего будет поставлен под угрозу выпуск продукции и контракты с деловыми партнерами. Ну, а малый и средний бизнес будет вынужден уйти еще глубже "в тень".

При этом чиновник риторически вопрошает у нынешней власти, почему летом, когда все еще было относительно дешево, Украина не закупила вдоволь газа и угля, чтобы без стрессов пройти отопительный сезон.

"Почему Украина скатилась к тому, чтобы покупать электричество у Лукашенко и РФ , и кто будет за это отвечать? И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику. Санкции СНБО против погоды явно не помогут", - спрашивает Данилюк.

Кстати, Украина уже брала 2 ноября электроэнергию из Беларуси. Ее пришлось взять "у Лукашенко" из-за того, что в связи с массовой остановкой энергоблоков на ТЭС, возникла угроза повышенной аварийности в энергосистеме Украины. С Беларусью достигнута договоренность, что она и в дальнейшей в течение ноября будет "подпитывать" украинскую энергосистему. Ведь из 88 украинских энергоблоков сегодня "на ходу" только 37.

Причина – в острой нехватке угля

Потребность в импортной электроэнергии возникла из-за того, что в Украине сейчас стоит более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Им просто не на чем работать. Угля нет и не предвидится.

Напомним, в Украине не запасли вдосталь угля ни на государственных ТЭС, ни на частных. При этом только на атомной генерации зиму не пережить, поскольку она является базовой. А именно тепловые станции маневрируют во время суточных колебаний потребления электроэнергии.