Веерные отключения электричества в Украине уже начались

Несмотря на заверения правительства, что веерных отключений электричества грядущей зимой не будет, в некоторых регионах они уже начались. Например, из сел Киевской и Хмельницкой областей поступает информация, что местных жителей уже предупреждают об отключении электричества в ноябре.

В Украине начались веерные отключения электричества: на тепловых электростанциях останавливают энергоблоки

Об этом сообщил в своем Facebook бывший глава СНБО Александр Данилюк. Он, в частности, приводит фото объявления, которое расклеили в селе Подгайное Киевской области. В объявлении сельчан предупреждают, что в течении 8 дней ноября у них в домах не будет электричества. Причем, отключать его будут не на час-второй, а фактически на целый день: с 8:00 утра до 18:00 вечера.

При этом, правда, в комментариях к этой публикации некоторые граждане заметили, что отключать электроэнергию могут просто в связи с плановыми работами на линиях электропередач, которые проводятся в этом населенном пункте.

В Украине начались веерные отключения электричества: на тепловых электростанциях останавливают энергоблоки

Но обычно в таких случаях об отключениях людей предупреждает не сельский староста, а само облэнерго которое проводит такие работы. И обычно в таких объявлениях указывают причину прекращения подачи электричества (в связи с заменой линий, опор, ремонтом трансформаторной подстанции). Здесь же ничего подобного нет – лишь предупреждение об отключении.

"Молодое поколение уже не знакомо с "веерными отключениями" света, а более взрослые должны хорошо их помнить. Так в 90-е боролись с нехваткой энергоносителей – тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов каждый день. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. По всей вероятности, такой режим будет введен по всей стране. Велкам ту 90-е", - пишет Данилюк.

При этом отставной чиновник не преминул напомнить, что при отключениях электричества будут также отключаться промышленные предприятия, из-за чего будет поставлен под угрозу выпуск продукции и контракты с деловыми партнерами. Ну, а малый и средний бизнес будет вынужден уйти еще глубже "в тень".

При этом чиновник риторически вопрошает у нынешней власти, почему летом, когда все еще было относительно дешево, Украина не закупила вдоволь газа и угля, чтобы без стрессов пройти отопительный сезон.

"Почему Украина скатилась к тому, чтобы покупать электричество у Лукашенко и РФ, и кто будет за это отвечать? И какой у нас план действий, чтобы пережить зиму и не добить экономику. Санкции СНБО против погоды явно не помогут", - спрашивает Данилюк.

В Украине начались веерные отключения электричества: на тепловых электростанциях останавливают энергоблоки

Кстати, Украина уже брала 2 ноября электроэнергию из Беларуси. Ее пришлось взять "у Лукашенко" из-за того, что в связи с массовой остановкой энергоблоков на ТЭС, возникла угроза повышенной аварийности в энергосистеме Украины. С Беларусью достигнута договоренность, что она и в дальнейшей в течение ноября будет "подпитывать" украинскую энергосистему. Ведь из 88 украинских энергоблоков сегодня "на ходу" только 37.

Причина – в острой нехватке угля

Потребность в импортной электроэнергии возникла из-за того, что в Украине сейчас стоит более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Им просто не на чем работать. Угля нет и не предвидится.

Напомним, в Украине не запасли вдосталь угля ни на государственных ТЭС, ни на частных. При этом только на атомной генерации зиму не пережить, поскольку она является базовой. А именно тепловые станции маневрируют во время суточных колебаний потребления электроэнергии.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Главные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРСГлавные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРС
Новый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинахНовый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинах
Белорусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощиБелорусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи
Сахар в Украине подорожает до 40 гривен за килограммСахар в Украине подорожает до 40 гривен за килограмм
В октябре из подземных хранилищ Украины отобрали газа в 3,5 раза больше, чем год назадВ октябре из подземных хранилищ Украины отобрали газа в 3,5 раза больше, чем год назад
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине ликвидирована крупная сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов и ПЦР-тестовВ Украине ликвидирована крупная сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов
McDonald’s в Украине изменил формат работы в "красной" зонеMcDonald’s в Украине изменил формат работы в "красной" зоне
Сахар в Украине подорожает до 40 гривен за килограммСахар в Украине подорожает до 40 гривен за килограмм
Курс доллара в Украине установил рекорд и повысился до 26,41 гривенКурс доллара в Украине установил рекорд и повысился до 26,41 гривен
Ставки по микрокредитам в Украине в среднем составляют почти 2400% в месяцСтавки по микрокредитам в Украине в среднем составляют почти 2400% в месяц
В Украине планируют создать современную систему мгновенных платежейВ Украине планируют создать современную систему мгновенных платежей
В Украине ожидают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты — опрос НБУВ Украине ожидают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты — опрос НБУ
В Украине собрали рекордный урожай гречки за последние годыВ Украине собрали рекордный урожай гречки за последние годы
В Украине введут новый формат платежки за коммунальные услугиВ Украине введут новый формат платежки за коммунальные услуги
Положительная динамика. Гетманцев рассказал, какими темпами увеличивается количество РРО в УкраинеПоложительная динамика. Гетманцев рассказал, какими темпами увеличивается количество РРО в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости