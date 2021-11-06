Из реки Прут на Буковине незаконно добывали полезные ископаемые
Шесть правонарушителей незаконно загружали гравийно-песочную смесь.
В Черновицкой области правоохранители разоблачили незаконную добычу полезных ископаемых из реки Прут в селе Горбово.
Об этом сообщили в областной полиции.
Мужчины с помощью экскаватора добывали и загружали гравийно-песочную смесь на четыре самосвала "КАМАЗ" и один "МАЗ". Шесть правонарушителей не имели разрешительных документов для законного осуществления такой деятельности.
Сотрудники полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства.
Правоохранители передали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.
Напомним, Служба безопасности Украины в Закарпатской области разоблачила масштабную схему хищения природных ресурсов в русле реки Тиса и на ее притоках.
Один из руководителей управления государственного водного хозяйства "прикрывал" теневую добычу песчано-гравийной смеси под видом расчистки и регулирования русел горных рек.