Из реки Прут на Буковине незаконно добывали полезные ископаемые

В Черновицкой области правоохранители разоблачили незаконную добычу полезных ископаемых из реки Прут в селе Горбово.

Об этом сообщили в областной полиции.

Мужчины с помощью экскаватора добывали и загружали гравийно-песочную смесь на четыре самосвала "КАМАЗ" и один "МАЗ". Шесть правонарушителей не имели разрешительных документов для законного осуществления такой деятельности.

Сотрудники полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства.

Правоохранители передали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, Служба безопасности Украины в Закарпатской области разоблачила масштабную схему хищения природных ресурсов в русле реки Тиса и на ее притоках.

Один из руководителей управления государственного водного хозяйства "прикрывал" теневую добычу песчано-гравийной смеси под видом расчистки и регулирования русел горных рек.