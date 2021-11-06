Доходы бюджета Киева-2022 планируются почти на 68 млрд грн, – КГГА

В структуре бюджета больше всего средств направляется на образование.

Доходы бюджета Киева-2022 планируются почти на 68 млрд грн, – КГГА
Фото: delo.ua

Доходы бюджета Киева на 2022 год планируются в сумме около 68 млрд. грн., а расходы бюджета – около 66 млрд. грн.

Об этом сообщил директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик.

Он отметил, что ключевым в структуре доходов является НДФЛ – налог на доходы физических лиц.

“Прогнозируем, что этот налог на 2,5 млрд грн будет больше в следующем году. В структуре расходов у нас существенно увеличивается общий фонд. По спецфонду мы выходим примерно на уровень расходов, с которых начинался бюджет в текущем году”, – отметил Репик.

По его словам, в структуре бюджета больше всего средств направляется на образование.

“Доля образования в структуре бюджета – 40%. В первую очередь это социальные выплаты, защищенные статьи расходов. Кроме образования, самый крупный распорядитель бюджетных средств – транспорт. Расходы транспорта - 12 млрд. против 19 млрд. в текущем году”, – сказал чиновник.

Репик напомнил, что разница – это кредитные средства, реализуемые в ряде проектов транспорта. В частности, проект с Европейским инвестиционным банком почти на 3 млрд грн.

“Такая же ситуация в ЖКХ – есть три крупных проекта за счет кредитных средств, и мы имеем сопоставимые цифры с текущим годом. Кроме этого, я отмечу, что мы запланировали, что пообещали и киевлянам, и депутатам – рост расходов на отрасль ЖКХ за счет увеличения размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Соответствующий проект решения мы готовим, и он будет представлен в Киевский городской совет в конце года. Это позволит в свою очередь провести отопительный сезон в Киеве с меньшими рисками”, – рассказал директор Департамента.

Он отметил, что расходы на здравоохранение и финансирование социальной сферы остаются на уровне текущего года. Расходы же на образование соответственно растут.

“В структуре бюджета в этом году 64 млрд грн – текущий бюджет, а 36 – капитальные расходы, в следующем году – 72 и 28 соответственно. Это говорит о том, что бюджет становится более социальным”, – отметил Владимир Репик.

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