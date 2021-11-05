ДТЭК Ахметова начал выставлять цены на электроэнергию, вдвое выше максимальных ограничений

Ни один лот не был реализован.

На площадке Украинской энергетической биржи (УЭБ) генерация энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова 3 и 4 ноября провела аукционы по продаже электрической энергии по двусторонним договорам с начальными ценами, более чем в два раза превышающими максимальные ценовые ограничения.

Ни один лот не был реализован, пишет Монополист.

"Цена в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) составила 8755 грн/МВт-ч, 8745 грн/МВт-ч и 4345 грн/МВт-ч. Цена в Бурштынском энергоострове (БуОс), в котором работает ДТЭ Западэнерго, составила 4450 грн/МВт-ч", - говорится в сообщении.

При этом установленная Нацкомиссией по регулированию энергетики (НКРЭКУ) предельная цена в ОЭС с конца июля составляет 4000 грн/МВт-ч, а в БуОс с начала октября – 2500 грн/МВт-ч.

Напомним, Украина переживает энергетический кризис из-за нехватки угля на складах тепловых электростанций. Около 70% электроэнергии ТЭС, а также около 80% энергетического угля в стране производится группой ДТЭК Рината Ахметова.

Ранее "Укрэнерго" возложило на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запроса аварийной помощи из Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

После этого Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила провести внеплановые невыездные проверки пяти генерирующих компаний: "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" .