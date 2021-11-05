ДТЭК Ахметова начал выставлять цены на электроэнергию, вдвое выше максимальных ограничений

Ни один лот не был реализован.

ДТЭК Ахметова начал выставлять цены на электроэнергию, вдвое выше максимальных ограничений

На площадке Украинской энергетической биржи (УЭБ) генерация энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова 3 и 4 ноября провела аукционы по продаже электрической энергии по двусторонним договорам с начальными ценами, более чем в два раза превышающими максимальные ценовые ограничения.

Ни один лот не был реализован, пишет Монополист.

"Цена в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) составила 8755 грн/МВт-ч, 8745 грн/МВт-ч и 4345 грн/МВт-ч. Цена в Бурштынском энергоострове (БуОс), в котором работает ДТЭ Западэнерго, составила 4450 грн/МВт-ч", - говорится в сообщении.

При этом установленная Нацкомиссией по регулированию энергетики (НКРЭКУ) предельная цена в ОЭС с конца июля составляет 4000 грн/МВт-ч, а в БуОс с начала октября – 2500 грн/МВт-ч.

Напомним, Украина переживает энергетический кризис из-за нехватки угля на складах тепловых электростанций. Около 70% электроэнергии ТЭС, а также около 80% энергетического угля в стране производится группой ДТЭК Рината Ахметова.

Ранее "Укрэнерго" возложило на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запроса аварийной помощи из Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

После этого Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила провести внеплановые невыездные проверки пяти генерирующих компаний: "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" .

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