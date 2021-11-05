Экспорт газа из Украины в октябре втрое превысил импорт

Объем транспортировки природного газа из Евросоюза в Украину в октябре составил 154,7 млн куб. м. Зато экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос на 81% по сравнению с сентябрем и составил 479,3 млн куб. м.

Однако по итогам 10 месяцев импорт газа из ЕС в Украину превышает экспорт, передает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Так, импорт газа в октябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 77%, или на 510 млн куб. м. После остановки физического транзита газа в Венгрию, импорт из этой страны в Украину сократился в 16 раз, однако не остановился полностью благодаря виртуальному реверсу. В октябре из Венгрии импортировали 37 млн. куб. м газа.

Лидером в поставках газа в Украину стала Словакия, доля которой от общих объемов импорта составила почти 75% (115,9 млн куб. м). Импорт из Польши сократился до 1,8 млн. куб. м.

Экспорт и реэкспорт газа в октябре выросли на 81% по сравнению с сентябрем из-за увеличения поставок газа в Словакию и составили 479,3 млн куб. м. Соответственно, заказчики экспортировали в Венгрию 223 млн куб. м, в Словакию – 191,7 млн куб. м, в Польшу - 53,3 млн.

Также в октябре Молдова впервые за многие годы заказала не только роSSийский газ, но и воспользовалась услугами альтернативных поставщиков. Из Украины в Молдову 11,2 млн куб. м газа экспортировали пять поставщиков.

За 10 месяцев Украина импортировала 2,535 млрд. куб. м газа, экспорт и реэкспорт составил 1,629 млрд. куб. м.

"Баланс импорта-экспорта газа остается положительным. Однако стоит отметить, что в сентябре-октябре отбор из таможенного склада превышает прошлогодние показатели, особенно в венгерском направлении. С сентября мы наблюдаем, как на фоне газового кризиса в Европе трейдеры наращивают реэкспорт газа с Украины, который закачали в хранилища в 2020 году», – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним, с 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию по территории Украины.

С 1 ноября "Газпром" снизил транзит газа по территории Украины на треть - до 57 млн кубометров в сутки.

Поскольку мощности ГТС Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в объеме 24,6 млн куб. м в сутки, они будут оплачены заказчиком независимо от имеющихся физических объемов транзита.